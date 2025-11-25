'Não estamos descobrindo': ex-São Paulo vira assunto no Napoli

Decisivo na vitória por 3 a 1 sobre a Atalanta, David Neres voltou ao centro das atenções em Nápoles. O atacante revelado pelo São Paulo encerrou um jejum de quase um ano sem marcar e ainda recebeu elogios contundentes do técnico Antonio Conte, que destacou a crescente importância do brasileiro no elenco celeste.

Neres, que não balançava as redes desde janeiro, foi o destaque da partida no estádio Diego Armando Maradona. A atuação recolocou o Napoli na briga pelas primeiras posições da Serie A, com a equipe chegando aos 25 pontos e se mantendo próxima da líder Roma. Mas, para Conte, o impacto do camisa 11 vai além do resultado.

Durante a preparação para o duelo contra o Qarabag, pela Champions League, o treinador deixou claro que o desempenho recente do ex-São Paulo não é novidade para quem acompanha o dia a dia do clube.

– O Neres já foi decisivo em muitos jogos, não estamos descobrindo um jogador novo – afirmou Conte, rebatendo a ideia de que o brasileiro só agora vive seu primeiro grande momento na temporada.

Busca pelo sucesso de David Neres na Champions

No Napoli, a dupla David Neres–Noah Lang tem ganhado espaço nas últimas semanas. Conte destacou que o entrosamento entre os dois está avançando, mas reforçou que o brasileiro já entrega regularidade há mais tempo, mesmo em um período marcado por oscilações coletivas e dificuldades na criação ofensiva.

O treinador também deixou claro que espera a mesma intensidade exibida contra a Atalanta na Champions League, competição na qual o Napoli ainda não engrenou. Em quatro partidas, o time soma apenas quatro pontos e amarga a parte inferior da classificação de seu grupo.

– É certo que contra a Atalanta ele teve uma excelente exibição em termos de finalização, mas agora é preciso dar continuidade. A vitória já faz parte do passado – disse Conte.

David Neres em ação pelo Napoli (Foto: Reprodução)

A pressão aumenta especialmente após a dura derrota por 6 a 2 para o PSV, resultado que expôs fragilidades no sistema ofensivo sem Kevin De Bruyne e Lukaku. Nesse cenário, David Neres surge como possível protagonista em meio às lesões e à necessidade urgente de reação na Champions.

O duelo desta quarta-feira, no estádio Diego Armando Maradona, pode ser determinante. Caso o Qarabag vença, abrirá seis pontos de vantagem para os napolitanos, complicando ainda mais a disputa por uma vaga nos playoffs. Para o Napoli e para Conte, a boa fase de Neres é mais do que bem-vinda – e pode ser decisiva num momento em que o time precisa de respostas rápidas.

