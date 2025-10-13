França é surpreendida e empata com Islândia pelas Eliminatórias Europeias
Apesar do tropeço, os Bleus ainda lideram o Grupo E
- Matéria
- Mais Notícias
França e Islândia empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (13), pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O confronto foi disputado no Laugardalsvöllur, em Reykjavík. Os gols franceses foram marcados por Nkunku e Mateta, enquanto Pálsson e Hlynsson balançaram as redes para os islandeses.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Woltemade decide, e Alemanha bate Irlanda do Norte pelas Eliminatórias da Copa
Futebol Internacional13/10/2025
- Futebol Internacional
Arsenal define futuro de Gabriel Jesus; confira
Futebol Internacional13/10/2025
- Futebol Internacional
Eliminatórias da Europa: Itália x Israel é marcado por tensões políticas
Futebol Internacional13/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a França segue na liderança do Grupo D, mas perdeu os 100% de aproveitamento e conheceu seu primeiro empate na competição – além de ter sofrido mais de um gol pela primeira vez nas Eliminatórias. A Islândia, por sua vez, conquistou um ponto importante e se mantém na terceira posição.
Islândia x França: como foi o jogo?
Buscando garantir vaga no Mundial, a França viajou até o norte da Europa para encarar uma Islândia empolgada com o apoio da torcida. O jogo começou equilibrado, com os islandeses pressionando a saída de bola e dificultando a troca de passes francesa. Mesmo com mais posse, os Bleus esbarravam na forte marcação adversária e encontravam dificuldades para criar oportunidades claras.
A equipe de Deschamps apostava em trocas curtas e movimentações de Nkunku e Thauvin pelos lados, mas faltava aceleração. O time francês parecia jogar em ritmo de treino – com controle territorial, mas sem intensidade. A Islândia, por outro lado, esperava pacientemente o erro do adversário para sair em velocidade, especialmente com Jóhannesson e Gudmundsson.
Aos poucos, os anfitriões passaram a ganhar confiança. A defesa se impunha nas bolas aéreas, e o meio-campo encaixou melhor a marcação sobre Camavinga e Koné, travando as conexões entre os setores franceses. Quando o jogo parecia sob controle dos visitantes, a Islândia foi cirúrgica: aos 39 minutos, após falta próxima à linha de fundo, Pálsson aproveitou a confusão na área e abriu o placar. O chute desviado em Camavinga matou Maignan, que nada pôde fazer.
No retorno do intervalo, os franceses voltaram mais agressivos. Deschamps adiantou as linhas e cobrou mais velocidade nas transições. O volume ofensivo aumentou, e o empate parecia questão de tempo. Nkunku, que já havia perdido uma grande chance, se redimiu aos 17 minutos: recebeu de Digne pela esquerda, cortou para dentro e finalizou com força, acertando o ângulo para empatar.
O gol acordou de vez a França. A pressão aumentou, e cinco minutos depois veio a virada. Akliouche, que entrou bem na partida, foi achado entre os zagueiros e serviu Mateta, que de carrinho, finalizou firme para fazer 2 a 1 – seu primeiro gol com a camisa azul.
Mas a euforia durou pouco. Logo após a saída de bola, a defesa francesa relaxou, e a Islândia aproveitou o descuido. Em jogada bem trabalhada pela direita, Hlynsson recebeu de Gudjohnsen, invadiu a área e finalizou com categoria no canto de Maignan, empatando o duelo em 2 a 2.
O gol desestabilizou momentaneamente os visitantes, que tentaram reagir, mas esbarraram em uma Islândia compacta e segura. Deschamps lançou Coman e Ekitiké para buscar o resultado, mas a defesa islandesa resistiu até o apito final.
O que vem por aí?
Após o tropeço, a França volta a campo na próxima Data Fifa, em novembro, para enfrentar a Ucrânia no dia 13. A partida será novamente decisiva para a definição dos classificados do Grupo D. Já a Islândia jogará no mesmo dia, fora de casa, contra o Azerbaijão, buscando seguir viva na briga por uma vaga na Copa de 2026.
✅ FICHA TÉCNICA
Islândia 2x2 França
8ª rodada – Eliminatórias Europeias
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL)
🥅 Gols: Pálsson (ISL, 39'/1T); Nkunku (FRA, 17'/2T); Mateta (FRA, 22'/2T); Hlynsson (ISL, 25'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Camavinga (FRA), Tómasson (ISL)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵🔵 Islândia (Técnico: Arnar Gunnlaugsson)
Ólafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson, Ellertsson, Tómasson (Þórsteinsson); Jóhannesson (Anderson), Haraldsson e Gudmundsson (Þórðarson); Magnússon (Darri Willumsson), Gudjohnsen (Hlynsson)
⚪🔵 França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Lucas Digne; Koné, Camavinga (Thuram); Thauvin (Akliouche), Olise, Nkunku (Coman); Mateta (Ekitiké)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias