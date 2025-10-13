PSG monitora situação de Endrick no Real Madrid

O PSG já iniciou conversas com representantes de Endrick para aumentar seu salário.

Endrick está sendo monitorado pelo PSG para uma possível negociação.

Diante dos poucos minutos no Real Madrid, Endrick vem sendo ligado a diversos clubes europeus e o mais novo deles é o PSG. De acordo com o portal "Paristeam.fr", o técnico Luis Enrique estaria acompanhando de perto a situação do brasileiro pensando em uma futura negociação.

Ainda segundo o site francês, O treinador do PSG enxerga em Endrick um perfil explosivo e promissor, capaz de despertar o interesse do clube parisiense para o futuro. Para além do monitoramente descrito, o "OK Diário" noticiou que o Paris já abriu conversas com representantes do atleta através de um intermediário e estaria disposto a dobrar o salário atual do atacante - R$ 1 milhão mensal.

Porém, o Real Madrid segue fechando as portas para uma negociação permanente, já que investiu pesado na revelação do Palmeiras e possui um plano de crescimento para Endrick, assim como fez com Vinicius e Rodrygo. No entanto, o clube merengue concordaria com a saída do camisa 9 desde que ele apresente um pedido de transferência.

Monitorado pelo PSG, Endrick se reapresenta para a pré-temporada 2025/26 do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Números e elogios de Xabi Alonso

Apesar das oportunidades reduzidas, Endrick vem sendo elogiado por seu novo treinador, Xabi Alonso:

“Ele tem faro de gol, precisa de muito pouco para finalizar, tem uma finalização brutal, também escolhe os espaços muito bem”, disse o técnico espanhol em coletiva recente.

Com a camisa do Real Madrid, Endrick totaliza 37 partidas e sete gols marcados. Porém, todos na última temporada, já que uma lesão sofrida antes do Mundial de Clubes o afastou por cerca de dois meses. Já recuperado, o brasileiro vem sendo relacionado, mas ainda não recebeu oportunidades.

