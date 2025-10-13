PSG monitora situação de Endrick no Real Madrid
Brasileiro estaria sendo observado diretamente pelo técnico Luis Enrique
Diante dos poucos minutos no Real Madrid, Endrick vem sendo ligado a diversos clubes europeus e o mais novo deles é o PSG. De acordo com o portal "Paristeam.fr", o técnico Luis Enrique estaria acompanhando de perto a situação do brasileiro pensando em uma futura negociação.
Ainda segundo o site francês, O treinador do PSG enxerga em Endrick um perfil explosivo e promissor, capaz de despertar o interesse do clube parisiense para o futuro. Para além do monitoramente descrito, o "OK Diário" noticiou que o Paris já abriu conversas com representantes do atleta através de um intermediário e estaria disposto a dobrar o salário atual do atacante - R$ 1 milhão mensal.
Porém, o Real Madrid segue fechando as portas para uma negociação permanente, já que investiu pesado na revelação do Palmeiras e possui um plano de crescimento para Endrick, assim como fez com Vinicius e Rodrygo. No entanto, o clube merengue concordaria com a saída do camisa 9 desde que ele apresente um pedido de transferência.
Números e elogios de Xabi Alonso
Apesar das oportunidades reduzidas, Endrick vem sendo elogiado por seu novo treinador, Xabi Alonso:
“Ele tem faro de gol, precisa de muito pouco para finalizar, tem uma finalização brutal, também escolhe os espaços muito bem”, disse o técnico espanhol em coletiva recente.
Com a camisa do Real Madrid, Endrick totaliza 37 partidas e sete gols marcados. Porém, todos na última temporada, já que uma lesão sofrida antes do Mundial de Clubes o afastou por cerca de dois meses. Já recuperado, o brasileiro vem sendo relacionado, mas ainda não recebeu oportunidades.
