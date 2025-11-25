Estêvão vai jogar? Chelsea e Barcelona divulgam escalações para duelo de Champions League
Brasileiro será titular; Andrey Santos e João Pedro começam no banco
Nesta terça-feira (25), Chelsea e Barcelona fazem o grande confronto do dia na Champions League, em um clássico europeu. Para o duelo, tanto Enzo Maresca quanto Hansi Flick têm a missão de conquistar os três pontos e, para isso, vão com força máxima. O grande destaque da tarde será o embate entre Yamal e Estêvão, ambos confirmados como titulares.
Veja a escalação do Chelsea 🔵🔵
Entre as principais novidades do Chelsea está a ausência de um centroavante de ofício. Pedro Neto atuará mais centralizado e, com essa formação, os Blues tendem a apostar na velocidade, aproveitando as características ofensivas de Estêvão, Pedro Neto e Garnacho. Delap e João Pedro, os camisas 9 do time londrino, começam no banco.
⚽ GOL: Sanchez
⚽ LTD: Gusto
⚽ ZAG: Chalobah
⚽ ZAG: Fofana
⚽ LTE: Cucurella
⚽ MEI: Reece James
⚽ MEI: Caicedo
⚽ MEI: Enzo Fernández
⚽ ATA: Estêvão
⚽ ATA: Pedro Neto
⚽ ATA: Garnacho
💺Reservas: Jorgensen; Jorrel Hato, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile; Buonanotte, Andrey Santos; Tyrique George, Gittens, Delap, João Pedro, Marc Guiu
Veja a escalação do Barcelona 🔵🔴
No Barcelona, a principal mudança está no meio-campo. Pedri, peça-chave da equipe, está fora por lesão e desfalca o setor. Em seu lugar, Fermín López assume a função. No ataque, Raphinha ainda não será titular, já que segue em recuperação e vem sendo utilizado gradualmente. Ferran Torres ocupa sua vaga.
⚽ GOL: Joan Gárcia
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Araújo
⚽ ZAG: Cubarsí
⚽ LTE: Balde
⚽ MEI: Eric García
⚽ MEI: De Jong
⚽ MEI: Fermín López
⚽ ATA: Yamal
⚽ ATA: Lewandowski
⚽ ATA: Ferran Torres
💺Reservas: Szczesny, Kochen; Gerard Martín, Christensen; Dani Olmo, Dro Fernández, Marc Bernal, Marc Casadó, Rashford, Raphinha, Bardghji
Onde assistir o duelo entre Chelsea x Barcelona?
Chelsea e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, além de TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
