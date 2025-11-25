menu hamburguer
Futebol Internacional

Estêvão vai jogar? Chelsea e Barcelona divulgam escalações para duelo de Champions League

Brasileiro será titular; Andrey Santos e João Pedro começam no banco

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 25/11/2025
16:22
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraEstêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Nesta terça-feira (25), Chelsea e Barcelona fazem o grande confronto do dia na Champions League, em um clássico europeu. Para o duelo, tanto Enzo Maresca quanto Hansi Flick têm a missão de conquistar os três pontos e, para isso, vão com força máxima. O grande destaque da tarde será o embate entre Yamal e Estêvão, ambos confirmados como titulares.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação do Chelsea 🔵🔵

Entre as principais novidades do Chelsea está a ausência de um centroavante de ofício. Pedro Neto atuará mais centralizado e, com essa formação, os Blues tendem a apostar na velocidade, aproveitando as características ofensivas de Estêvão, Pedro Neto e Garnacho. Delap e João Pedro, os camisas 9 do time londrino, começam no banco.

⚽ GOL: Sanchez
⚽ LTD: Gusto
⚽ ZAG: Chalobah
⚽ ZAG: Fofana
⚽ LTE: Cucurella
⚽ MEI: Reece James
⚽ MEI: Caicedo
⚽ MEI: Enzo Fernández
⚽ ATA: Estêvão
⚽ ATA: Pedro Neto
⚽ ATA: Garnacho

💺Reservas: Jorgensen; Jorrel Hato, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile; Buonanotte, Andrey Santos; Tyrique George, Gittens, Delap, João Pedro, Marc Guiu

Chelsea em duelo contra o Burnley pela 12ª rodada da Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)
Chelsea em duelo contra o Burnley pela 12ª rodada da Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Veja a escalação do Barcelona 🔵🔴

No Barcelona, a principal mudança está no meio-campo. Pedri, peça-chave da equipe, está fora por lesão e desfalca o setor. Em seu lugar, Fermín López assume a função. No ataque, Raphinha ainda não será titular, já que segue em recuperação e vem sendo utilizado gradualmente. Ferran Torres ocupa sua vaga.

⚽ GOL: Joan Gárcia
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Araújo
⚽ ZAG: Cubarsí
⚽ LTE: Balde
⚽ MEI: Eric García
⚽ MEI: De Jong
⚽ MEI: Fermín López
⚽ ATA: Yamal
⚽ ATA: Lewandowski
⚽ ATA: Ferran Torres

💺Reservas: Szczesny, Kochen; Gerard Martín, Christensen; Dani Olmo, Dro Fernández, Marc Bernal, Marc Casadó, Rashford, Raphinha, Bardghji

Barcelona venceu o Celta de Vigo com hat-trick de Lewandowski (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Barcelona venceu o Celta de Vigo com hat-trick de Lewandowski (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Onde assistir o duelo entre Chelsea x Barcelona?

Chelsea Barcelona entram em campo nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, além de TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
