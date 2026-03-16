Convocado por Ancelotti, Igor Thiago marca e se aproxima de Haaland na Premier League
Atacante do Brentford celebra primeira chance na Amarelinha com bola na rede
Atacante da Seleção Brasileira, Igor Thiago ampliou a boa fase pelo Brentford nesta segunda-feira (16). Convocado por Carlo Ancelotti pela primeira vez na carreira nesta tarde, o atacante deixou sua marca no duelo no empate com o Wolverhampton e chegou a 18 gols na Premier League. Ele é o vice-artilheiro, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, com 22 marcados.
Embora Haaland ainda mantenha uma vantagem de quatro gols, o ritmo de Igor Thiago nas últimas rodadas liga o sinal de alerta no Etihad Stadium. Enquanto o norueguês vive numa fase ruim, o brasileiro mantém uma regularidade, marcando em quatro gols nos últimos cinco jogos dos Bees.
Convocação da Seleção Brasileira
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)
