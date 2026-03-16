Futebol Internacional

Convocado por Ancelotti, Igor Thiago marca e se aproxima de Haaland na Premier League

Atacante do Brentford celebra primeira chance na Amarelinha com bola na rede

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Dia 16/03/2026
19:10
Igor Thiago, recém convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti, comemora gol marcado contra o Wolverhampton na Premier League (Foto: Reprodução / X)
Igor Thiago, recém convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti, comemora gol marcado contra o Wolverhampton na Premier League (Foto: Reprodução / X)
Atacante da Seleção Brasileira, Igor Thiago ampliou a boa fase pelo Brentford nesta segunda-feira (16). Convocado por Carlo Ancelotti pela primeira vez na carreira nesta tarde, o atacante deixou sua marca no duelo no empate com o Wolverhampton e chegou a 18 gols na Premier League. Ele é o vice-artilheiro, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City, com 22 marcados.

Igor Thiago, recém convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti, na partida entre Brentford e Wolverhampton na Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Igor Thiago, recém convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti, na partida entre Brentford e Wolverhampton na Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Embora Haaland ainda mantenha uma vantagem de quatro gols, o ritmo de Igor Thiago nas últimas rodadas liga o sinal de alerta no Etihad Stadium. Enquanto o norueguês vive numa fase ruim, o brasileiro mantém uma regularidade, marcando em quatro gols nos últimos cinco jogos dos Bees.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

