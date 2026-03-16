Veja reação de Rayan, ex-Vasco, com convocação para Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, treinador italiano da Seleção Brasileira divulgou os 26 nomes que participarão dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Para as partidas contra França e Croácia, o técnico levará Raya, joia da base do Vasco que foi vendido no começo do ano ao Bournemouth, da Inglaterra.

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Essa foi a primeira vez que o atleta foi convocado para defender a Seleção Brasileira profissional. Na base, Rayan foi chamado diversas vezes para reforçar a amarelinha.

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Confira a reação do jogador:

Rayan antes do jogo contra o Bornemouth (Foto: Reprodução Instagram)

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Próximos jogos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

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Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos.