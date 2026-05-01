Lucas Silva celebra trajetória e destaca fase no futebol de Hong Kong

O atacante gaúcho Lucas Silva vive uma fase de destaque na atual temporada do futebol de Hong Kong pelo Tai Po. Aos 35 anos, o jogador acumula a marca de quatro gols marcados em nove partidas disputadas e reforça o seu papel como referência ofensiva da equipe. Com um histórico de atuação no exterior que abrange nove das últimas dez temporadas, o atleta consolida cada vez mais a sua presença no mercado asiático.

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Uma década de experiência no exterior

A trajetória profissional de Lucas Silva fora do Brasil engloba passagens por clubes de Portugal e da Malásia. A sua maior estabilidade, no entanto, ocorreu em Hong Kong, país onde o atleta permaneceu pela maior parte do tempo.

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Ao analisar o período de uma década atuando no exterior, o atacante avaliou o seu desempenho de forma positiva e demonstrou motivação para estender o vínculo no exterior.

— São apenas três países, porém mais de 10 anos jogados fora do meu país. Eu me sinto um vencedor na minha carreira. Em praticamente todas as equipes que defendi, marquei meu nome. E ainda quero mais — declarou o jogador.

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Representatividade no futebol asiático

Com um histórico focado no setor ofensivo e na regularidade de finalizações, Lucas Silva mantém o objetivo de dar continuidade à sua trajetória como jogador na Ásia. O atacante afirmou compreender a responsabilidade de atuar como um representante do esporte brasileiro em países estrangeiros, pontuando que o seu rendimento serve como vitrine.

— Sei da minha responsabilidade por atuar aqui fora. Tudo que faço é feito por um brasileiro e ajudo, da minha forma, a mostrar ao mundo o talento do jogador do nosso país. É um orgulho e espero seguir desfrutando dele — concluiu.

Lucas Silva atua no futebol de Hong Kong e avalia a sua década de experiência internacional (Foto: Divulgação/Tai Po)

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