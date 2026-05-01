Bruno Guimarães vai jogar? Newcastle x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Em casa, Newcastle tenta travar o Brighton na luta pelo G-6 da Premier League
O Newcastle recebe o Brighton & Hove Albion neste sábado (02), às 11h (horário de Brasília), no St. James' Park. O confronto é fundamental para as pretensões de ambas as equipes nesta reta final de Premier League, colocando frente a frente a busca dos donos da casa por regularidade e a tentativa dos visitantes de consolidar uma vaga em competições continentais.
Como chegam Newcastle e Brighton para a partida?
Os Magpies ocupam atualmente a 14ª posição, com 42 pontos. A equipe de Eddie Howe chega para o duelo mordida após a derrota por 1 a 0 para o Arsenal na última rodada e sabe que precisa do apoio de sua torcida para somar pontos e subir na tabela. O meio-campo comandado pelo brasileiro Bruno Guimarães e por Sandro Tonali será a chave para tentar controlar o ritmo de jogo em Newcastle.
Já o Brighton vive um momento iluminado sob o comando de Fabian Hürzeler. Na sexta colocação com 50 pontos, os Seagulls vêm de uma vitória imponente por 3 a 0 sobre o Chelsea. Com um futebol envolvente e a velocidade de Kaoru Mitoma, o time visitante quer repetir o feito do último encontro entre os clubes, quando venceu por 2 a 1, para se manter firme na zona de classificação para a Europa League.
✅ Ficha do jogo: Newcastle x Brighton
- Competição: Premier League (35ª rodada)
- 📅 Data: Sábado, 2 de maio de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: St. James' Park, Newcastle (ING)
- 📺 Onde assistir: Disney+
📋 Prováveis Escalações
NEWCASTLE: Nick Pope; Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman e Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joe Willock; Jacob Murphy, Will Osula e Jacob Ramsey. Técnico: Eddie Howe.
BRIGHTON: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Olivier Boscagli, Jan Paul van Hecke e Ferdi Kadioglu; Pascal Gross, Carlos Baleba e Yankuba Minteh; Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma e Georginio Rutter. Técnico: Fabian Hürzeler.
