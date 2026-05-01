La Liga amplia vantagem na disputa por vaga extra na Champions
Resultados recentes nas semifinais favorecem a Espanha nos coeficientes da Uefa
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Os resultados das partidas de ida das semifinais da Champions League, da Europa League e da Conference League favoreceram o futebol espanhol no ranking de coeficientes da Uefa. La Liga conseguiu ampliar a sua vantagem sobre a Bundesliga, da Alemanha, na disputa direta por uma vaga extra na próxima edição da principal competição de clubes do continente.
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Desde a alteração para o atual formato do torneio, há dois anos, a entidade europeia passou a conceder uma vaga adicional para as duas ligas nacionais que apresentarem o melhor desempenho geral em suas competições ao longo da temporada.
Pontuação atual e o distanciamento no ranking
A Premier League, da Inglaterra, já possui a primeira vaga extra garantida de forma matemática, liderando o ranking geral de coeficientes com 27.124 pontos. A disputa pela segunda vaga de bonificação concentra-se exclusivamente entre a Espanha e a Alemanha, uma vez que as federações de Portugal, ocupando o quarto lugar com 20.500 pontos, e da Itália, no quinto posto com 19.000 pontos, não possuem mais chances matemáticas de alcançar os adversários.
Antes do início da atual rodada de semifinais, a vantagem espanhola na vice-liderança era de apenas 191 milésimos. Com os novos resultados, a Espanha chegou à marca de 21.781 pontos, enquanto a Alemanha ficou com 21.214, elevando a distância entre as duas ligas para 567 milésimos.
O aumento dessa diferença no coeficiente foi diretamente influenciado pelos tropeços recentes das equipes alemãs e pelos resultados somados pelos representantes da Espanha. A derrota do Bayern de Munique diante do PSG e o empate do Atlético de Madrid com o Arsenal pela Champions League, somados à derrota do Freiburg para o Braga na Europa League e a vitória do Rayo Vallecano sobre o Strasbourg na Conference, formaram o cenário estatístico que impulsionou o distanciamento de La Liga.
Sistema de cálculo de desempenho da Uefa
O cálculo que define as vagas extras para o torneio continental é baseado em um sistema padronizado de pontuação por resultado e progressão. A regulamentação da Uefa determina que cada equipe recebe dois pontos por vitória, um ponto em caso de empate e nenhum ponto em situações de derrota.
Além dos resultados em campo, os clubes são bonificados a cada classificação confirmada para a fase seguinte do mata-mata, recebendo uma pontuação de 1,5 na Champions, um ponto na Europa League e 0,5 ponto na Conference. O coeficiente final de uma federação nacional é gerado a partir da soma de todos os pontos obtidos pelos seus respectivos clubes, dividindo-se esse total pelo número de equipes daquele país que iniciaram a disputa nas três competições ao longo da temporada.
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