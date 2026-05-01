'Não fale comigo': Jogador do Real Madrid vive conflito com treinador, segundo jornal

A passagem de Dani Ceballos pelo Real Madrid caminha para um encerramento marcado por atritos nos bastidores. O meio-campista foi cortado da lista de relacionados pelo técnico Álvaro Arbeloa por decisão técnica antes do duelo contra o Betis, na semana passada, e a situação atingiu um ponto sem volta.

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Segundo o jornal espanhol "Marca", após uma discussão no centro de treinamento do Real Madrid, o jogador comunicou aos seus companheiros de equipe que exigiu o afastamento do comandante. Ceballos que não vestirá mais a camisa do clube em partidas oficiais até o desfecho da atual temporada.

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Aviso e apoio

O conflito direto ocorreu na última quinta-feira. Após deixar a sala de Arbeloa, Ceballos retornou ao vestiário e foi transparente com o grupo. "Pedi ao treinador para não falar comigo", informou o meia aos colegas. Dani insinuou existir uma questão pessoal com o técnico, mas, justificou o aviso afirmando que não desejava afetar o ambiente do grupo.

Apesar da surpresa no vestiário, o Real Madrid agiu rapidamente para blindar o ambiente e não encobriu a realidade dos fatos. A diretoria espanhola alinhou-se ao treinador, respaldando a decisão oficial de excluir Ceballos das partidas. Internamente, membros da cúpula merengue avaliam que o jogador forçou o conflito.

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Ceballos em ação no Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Fim de ciclo e busca por um novo destino

A decisão afasta definitivamente Ceballos do planejamento do Real Madrid. O atleta continua realizando atividades físicas nas instalações do clube, mas encontra-se totalmente excluído das competições oficiais sob o comando de Arbeloa. O meia não entra em campo desde o início de abril, quando retornou de lesão. Assim, os seus últimos minutos pelo Real Madrid devem continuar sendo os registrados na derrota por 2 a 1 para o Osasuna, ainda no mês de fevereiro.

Com contrato até 2027, a rescisão se tornou a única alternativa viável para a próxima janela de transferências. A saída de Ceballos é vista de forma estratégica pela diretoria do Real Madrid, pois liberará espaço na folha salarial para novas contratações.

O Betis, seu clube formador, surge como o destino provável. Contudo, a viabilidade financeira do negócio e o teto salarial dos Béticos são obstáculos. Outras agremiações também monitoram o cenário diante da oportunidade de mercado.

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