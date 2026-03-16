Ausência de Neymar e volta de Endrick: lista de Ancelotti repercute na Europa

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, anunciada nesta segunda-feira (16), repercutiu imediatamente na imprensa europeia. Jornais da França, Itália e Espanha destacaram as principais novidades da lista, com ênfase na ausência de Neymar e no retorno de Endrick, além das primeiras chances para nomes como Gabriel Sara, Igor Thiago e Rayan.

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O diário francês "L'Équipe" ressaltou a decisão de Ancelotti de deixar Neymar fora da convocação mais uma vez, enquanto Endrick, do Lyon, foi chamado. A publicação lembrou que esta é a última janela internacional antes da Copa do Mundo e que o Brasil terá que se virar sem os lesionados Rodrygo, Éder Militão, Bruno Guimarães e Estêvão.

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– Graças às suas boas atuações pelo Olympique Lyonnais, Endrick retornou à seleção e provavelmente jogará seus primeiros minutos pela Seleção desde 26 de março de 2025, na humilhante derrota por 4 a 1 para a Argentina – destacou o veículo.

Endrick reage durante Lyon x Lens, pela Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Imprensa italiana destaca 'italianos' na lista

O "Corriere dello Sport", da Itália, deu ênfase aos dois jogadores que atuam no Campeonato Italiano convocados por Ancelotti: Gleison Bremer, da Juventus, e Wesley, da Roma. A publicação também mencionou a presença de Ibañez, ex-zagueiro da Roma, hoje no Al-Ahli.

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O jornal italiano voltou a destacar a ausência de Neymar e tratou o assunto como uma "questão que continua a agitar o país". A lista foi classificada como um importante teste para avaliar o grupo a poucos meses do Mundial.

Marca e AS repercutem ausência de Neymar e aposta em Endrick

Na Espanha, o diário "Marca" deu destaque à convocação de Endrick e à exclusão de Neymar. O veículo repercutiu as declarações de Ancelotti sobre a lista e a ausência do camisa 10 do Santos.

O Marca também trouxe a explicação de Ancelotti sobre não ter convocado Neymar: "Eu tinha planejado ir a Mirassol para assistir ao jogo Mirassol x Santos. Neymar não jogou, e temos que respeitar isso."

O jornal "AS", também da Espanha, colocou Endrick como principal aposta de Ancelotti para os amistosos. A publicação destacou que, com a lesão de Rodrygo, as opções de ataque para a Copa do Mundo podem ficar abertas para o jogador do Lyon, Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth). O veículo também repercutiu a declaração do técnico sobre a situação de Neymar.

– Ele não vem conosco porque não está 100% fisicamente. Ele é muito bom com a bola, mas precisa melhorar em outras áreas – disse Ancelotti, segundo o AS.

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As novidades e os desfalques

Além de Endrick, outros nomes receberam a primeira oportunidade com o italiano: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth). A lista tem 26 jogadores e serve como o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os amistosos contra França e Croácia acontecem nos dias 26 e 31 de março, em Boston e Orlando, respectivamente. Depois disso, o Brasil ainda enfrentará Panamá (31 de maio) e Egito (6 de junho) antes do início do Mundial.

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