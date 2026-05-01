Real Madrid avalia empréstimo de astro após temporada de altos e baixos

O investimento foi pesado e a expectativa, gigante. No entanto, a realidade atual de Franco Mastantuono no Real Madrid começa a ganhar contornos de incerteza. Após desembarcar em Madrid cercado de expectativa em uma transação que ultrapassou os 60 milhões de euros, a joia argentina vive um momento de ostracismo sob o comando de Álvaro Arbeloa, o que deve forçar uma mudança de ares na próxima janela de transferências europeia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado após uma disputa acirrada com o PSG, Mastantuono teve um início promissor atuando na ponta direita. No entanto, o brilho inicial foi se apagando gradativamente. Com pouco mais de 1.200 minutos em campo, três gols e uma assistência, o jovem perdeu espaço nas partidas decisivas: não foi titular nos mata-matas da Champions League e está fora do onze inicial em La Liga desde o dia 1º de fevereiro.

continua após a publicidade

A diretoria merengue ainda mantém total confiança no potencial do meia-atacante, mas entende que ele precisa de "rodagem" para se adaptar ao futebol europeu. O problema é o receio histórico. O Real Madrid teme repetir erros cometidos com outros prodígios, como o japonês Takefusa Kubo e, principalmente, o brasileiro Reinier.

Ex-Flamengo, Reinier passou por sucessivos empréstimos (Borussia Dortmund, Frosinone e Girona) sem nunca se firmar ou atingir o nível esperado, retornando ao Brasil recentemente. Para Mastantuono, o objetivo é encontrar um clube que garanta minutos consistentes, algo que o Real Madrid, pressionado por resultados após duas temporadas sem títulos expressivos, não poderá oferecer no curto prazo.

continua após a publicidade

Reinier em ação pelo Real Madrid Castilla (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Enquanto clubes da Europa se posicionam, o retorno às origens surge como uma possibilidade real. Chacho Coudet, atual técnico do River Plate, já deixou claro que as portas do Monumental de Nuñez estão escancaradas para o "filho pródigo".

— Estamos esperando por ele de braços abertos… É um estilo de futebol diferente, não acho que ele não tenha se adaptado; quando jogou, se saiu bem. São processos normais — declarou o treinador argentino.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Com o verão europeu se aproximando, o Real Madrid terá que decidir: insistir na permanência de uma joia no banco ou arriscar um novo empréstimo, torcendo para que, desta vez, o desfecho seja o amadurecimento e não o esquecimento.