Arrascaeta ganha data para se reapresentar no CT do Flamengo

Arrascaeta, do Flamengo, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1), após passar por cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula direita. O jogador, inclusive, já tem data para se reapresentar no Ninho do Urubu para seguir o tratamento.

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Inicialmente, o camisa 10 fará o trabalho de recuperação em casa. Mas, já na próxima segunda-feira (4), Arrascaeta deve se reapresentar no CT para utilizar as instalações do Flamengo para o tratamento e acompanhamento da lesão.

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"Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho. 'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda" Arrascaeta, após sucesso de cirurgia na clavícula

Flamengo não crava data para retorno de Arrascaeta

O clube ressalta que o tempo de recuperação varia de acordo com a resposta de cada atleta ao tratamento e ao processo de reabilitação. Em casos semelhantes, no entanto, o período pode girar em torno de um mês. Um exemplo recente é o do meia Montoro, do Botafogo, que sofreu lesão parecida e levou cerca de 41 dias para voltar a atuar.

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Decisão pela cirurgia

O procedimento cirúrgico foi conduzido pelos médicos Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, com a participação de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo. A decisão pela intervenção cirúrgica foi tomada ainda na Argentina, poucas horas após o término da partida.

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Giorgian De Arrascaeta durante a partida entre Estudiantes e Flamengo (Foto: Nacho Amiconi/DiaEsportivo/Folhapress)

Como foi o lance que resultou na lesão

A contusão ocorreu ainda durante o primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, em uma disputa com o zagueiro Piovi. Após o choque, Arrascaeta caiu no gramado demonstrando forte desconforto na região do ombro e precisou de atendimento médico imediato. Sem condições de seguir em campo, o uruguaio foi substituído por Carrascal.

Peça importante no esquema do Flamengo, Arrascaeta agora inicia o processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico, enquanto o clube aguarda a evolução clínica do jogador para definir um cronograma mais preciso de retorno.

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