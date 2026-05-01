Hansi Flick não garante permanência de astro no Barcelona: 'Veremos'

O Barcelona planeja a montagem do elenco para a temporada 2026/2027, e a continuidade de Robert Lewandowski na equipe ainda não está confirmada. A diretoria do clube analisa o mercado de centroavantes enquanto aguarda uma definição sobre o caso. Nesta sexta-feira (1), a situação foi abordada pelo técnico Hansi Flick em entrevista coletiva, e o comandante alemão não garantiu a permanência do atacante polonês.

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Questionado sobre o planejamento envolvendo o centroavante, Hansi Flick afirmou que as conversas com o jogador são mantidas em sigilo entre as partes. O treinador optou por não dar indicativos sobre a sua utilização no próximo ciclo.

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— Eu e ele conversamos sobre o futuro dele, mas, no fim das contas, o que dizemos fica entre nós. Estamos focados nas partidas restantes. Quando tudo acabar, veremos o que acontece — declarou o técnico. A postura indica que o anúncio oficial sobre a permanência ou saída caberá ao próprio atleta.

Reunião com a diretoria e propostas do exterior

O futuro de Lewandowski, que completará 38 anos em agosto, será tratado de forma presencial. O representante do jogador, que também atua como agente de Hansi Flick, tem uma viagem programada a Barcelona nos próximos dias para uma reunião com o diretor esportivo do clube, Deco. Lewa tem em mãos propostas de outras equipes da Europa, principalmente do futebol italiano, além de ofertas da MLS, nos Estados Unidos, e do futebol da Arábia Saudita.

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Desde o início de sua passagem pelo Barcelona, Lewandowski acumula 118 gols marcados em 188 partidas disputadas. Embora o jogador não tenha feito um anúncio público, fontes ligadas ao seu staff relatam que a decisão sobre o futuro já está tomada e será comunicada em breve.

Uma eventual transferência resultaria em uma mudança no cenário esportivo e financeiro do Barcelona, já que a equipe perderia o seu atual artilheiro, mas registraria uma redução em sua folha salarial, o que abriria espaço para novas contratações no mercado.

Lewandowski abriu o placar do Barcelona contra o Mallorca no Camp Nou (Foto: Josep LAGO / AFP)

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