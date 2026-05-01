Europeus se animam com atuação de Lingard em vitória do Corinthians: 'Se diverte'

A goleada do Corinthians sobre o Peñarol, pela Libertadores, ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" destacou a atuação do meia Jesse Lingard, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 e já soma dois tentos nos últimos três jogos. O veículo afirmou que o ex-jogador do Manchester United já está totalmente adaptado ao clube paulista e começa a fazer a diferença dentro de campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O triunfo foi o terceiro consecutivo do Corinthians na fase de grupos da Libertadores. Com nove pontos, a equipe praticamente garantiu sua vaga nas oitavas de final. O time paulista é um dos dois únicos, ao lado do Independiente Rivadavia, que venceram todas as três partidas disputadas até aqui na competição.

continua após a publicidade

Corinthians domina Peñarol desde os primeiros minutos

A partida contra o time uruguaio foi resolvida ainda nos primeiros 25 minutos. Gustavo Henrique abriu o placar com uma cabeçada potente em cobrança de falta. Na sequência, Lingard finalizou uma jogada no centro da área após assistência precisa de Yuri Alberto, ampliando a vantagem.

O Diario AS destacou que muitos outros gols poderiam ter saído. Bidon quase marcou no primeiro quarto da partida e, pouco depois, André acertou a trave com um chute. O ritmo imposto pelo Corinthians no campo adversário não deu chances ao Peñarol, que acumula apenas um ponto na chave ao lado do Santa Fe.

continua após a publicidade

Lingard marcou seu primeiro gol pelo Corinthians na partida contra o Barra pela Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

A vitória contra os uruguaios foi construída em uma exibição de futebol ofensivo, conforme descreveu o jornal espanhol. O time comandado por Fernando Diniz acumula cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos, todos eles sem o atacante Memphis Depay, que está lesionado.

O Diario AS afirmou que o plano de Diniz está funcionando perfeitamente e que o Corinthians voa alto na competição. A classificação para as oitavas de final está praticamente garantida, com nove pontos conquistados em três rodadas, enquanto Peñarol e Santa Fe somam apenas um ponto cada na chave.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.