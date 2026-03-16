Carlo Ancelotti decidiu não levar Neymar para os Estados Unidos este mês, mas deixou claro que deseja fazê-lo em junho, quando a Seleção viaja à América do Norte para a Copa do Mundo. Colocou, porém, uma condição: o meia-atacante do Santos precisa estar em boas condições físicas. "Apenas" isso.

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➡️Ancelotti convoca Seleção para encarar algozes França e Croácia

- Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nesta convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física - disse Ancelotti nesta segunda-feira (16), na entrevista que se seguiu ao anúncio de convocados para os amistosos com França e Croácia, no fim do mês.

Depois, o treinador foi enfático e deixou claro que a única questão que impede o retorno de Neymar à Seleção Brasileira é a condição física. Para Ancelotti, parece não importar se Neymar não tem conseguido exibir o brilho que o consagrou (há tempos idos) como o principal jogador do Brasil por mais de uma década.

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- É uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está muito bem - disse o treinador da Seleção Brasileira.

Até aqui, o camisa 10 do Santos jogou quatro partidas na temporada, com dois gols e duas assistências. Bom no contextos dos jogos, mas pouco para uma temporada que já acumula mais de sessenta dias.

Ancelotti, contudo, mostra que é coerente com o que vem dizendo nesses quase dez meses como técnico da Seleção Brasileira. No ano passado, o italiano declarou em entrevista à imprensa francesa que precisava de Neymar em condições em junho, não antes disso. Na mesma época, quando estava com a equipe na Granja Comary, respondeu a uma pergunta sobre Rodrygo dizendo que o conhecimento pregresso sobre os jogadores também contava.

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Mas, se a entrevista de Ancelotti é um alento para Neymar e seus fãs, o mesmo não se aplica a Rayan e Igor Thiago, em alta no futebol inglês e convocados pelo treinador pela primeira vez.

É óbvio que ambos têm que comemorar muito a convocação. No entanto, ainda que o técnico tenha dito que os novos nomes são "a última oportunidade de conhecer eles e fazer uma lista final com a ideia mais clara possível", o técnico também deixou claro que a lista desta segunda-feira priorizou a condição física e as "lesões importantes" de jogadores, como Estêvão (que não preocupa para a Copa) e Rodrygo (que deixou Neymar definitivamente na cara do gol).

E há ainda Endrick, que diante de França e Croácia poderá mostrar a Ancelotti aquilo que não conseguiu demonstrar antes de o treinador deixar o Real Madrid.

Carlo Ancelotti vai encaminhando a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

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