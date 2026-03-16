Ingleses reagem a convocação de Igor Thiago à Seleção Brasileira: 'Mereceu'
Atacante vive grande fase na Premier League
Nesta segunda-feira (16), Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para amistoso contra a França e Croácia. Entre os destaques, alguns jogadores recebendo sua primeira chance com a camisa do Brasil, sendo um deles, Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League. Com o atacante recebendo sua primeira chance na 'Canarinha', torcedores do Brentford, equipe na qual o atacante defenda na Inglaterra, comemoraram a convocação do jogador. Veja as reações:
Veja a reações de torcedores ingleses sobre a convocação de Igor Thiago:
Tradução: "Bem Merecido! Hat-trick está noite?"
Tradução: "Uma conquista inacreditável!"
Tradução: "Uau! Apenas Uau! Parabéns ao Igor"
Tradução: "Amei!"
Tradução: "Esse é o cara!"
Tradução: "Em que tipo de universo paralelo o centroavante do Brentford está na disputa para jogar no ataque do Brasil na Copa do Mundo?"
Tradução: "O Brasil tem um jogador do Bremtford no elenco. O futebol nunca esteve tão perdido e eu nunca estive tão feliz com isso."
Ancelotti anuncia a convocação para a Seleção Brasileira
Esta é a quinta convocação de Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção, em maio de 2025. Havia grande expectativa sobre a presença de Neymar, que estava na pré-lista, mas o meia do Santos não foi chamado após ser poupado no jogo contra o Mirassol na semana passada, justamente quando a comissão técnica viajou para observá-lo.
Além de Igor Thiago, outros nomes receberam a primeira oportunidade com o italiano: Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth).
Veja a convocação:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)
Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
