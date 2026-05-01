América-MEX de André Jardine encara o Pumas pelas quartas da Liga MX
Equipe do técnico brasileiro classificou-se em oitavo lugar e inicia a busca por mais um título nacional
O América-MEX, treinado pelo brasileiro André Jardine, inicia a disputa da Liguilla, a fase de mata-mata da Liga Mexicana, contra o rival Pumas. O confronto tradicional é válido pelas quartas de final do torneio Clausura 2026.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Hansi Flick não garante permanência de astro no Barcelona: ‘Veremos’
Futebol Internacional01/05/2026
- Futebol Internacional
Real Madrid avalia empréstimo de astro após temporada de altos e baixos
Futebol Internacional01/05/2026
- Futebol Internacional
Europeus se animam com atuação de Lingard em vitória do Corinthians: ‘Se diverte’
Futebol Internacional01/05/2026
A equipe comandada pelo técnico brasileiro classificou-se na oitava colocação, com 25 pontos ganhos. O adversário será o líder da fase regular, que somou 36 pontos. O jogo de ida acontece no próximo domingo (3), às 20h (de Brasília), no Estádio Azteca. A volta será no dia 10 de maio, no Estádio Olímpico Universitário.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Retrospecto e a projeção de Jardine
O cenário atual remete diretamente a um capítulo de sucesso da história recente do clube. No torneio Apertura de 2024, o América também avançou à fase final ocupando o exato oitavo lugar e terminou como o grande campeão sobre o Monterrey.
A façanha coroou um tricampeonato consecutivo no país, um feito inédito no futebol mexicano desde 1985. Consolidado como o técnico mais vencedor da história do clube, com seis taças no total, André Jardine projetou o novo desafio e destacou a força do elenco nos momentos decisivos.
— A Liguilla é um campeonato à parte. Pela nossa experiência, sabemos que não importa como as coisas começaram, e sim como vão terminar. Conhecemos o caminho e precisamos crescer no momento mais importante da temporada para conquistar mais um título — afirmou o treinador brasileiro.
Dificuldades na campanha e os nomes de destaque
Diferente de anos anteriores, a atual campanha foi construída em meio a uma forte reformulação. O elenco perdeu peças fundamentais, como o atacante Saint-Maximin e o volante Fidalgo. Além disso, a comissão lidou com lesões de titulares absolutos ao longo do torneio, como o goleiro Malagón e os atacantes Henry Martín e Víctor Dávila.
O confronto decisivo também ganha os holofotes pelos nomes conhecidos envolvidos em campo. O Pumas conta com o goleiro costa-riquenho Keylor Navas, ídolo do Real Madrid, e com o atacante brasileiro Juninho, ex-Flamengo.
Já o América reúne atletas familiarizados com o Campeonato Brasileiro. O time de Jardine conta com o meio-campista Raphael Veiga, ex-Palmeiras, o meia Lima, ex-Fluminense, e o volante Rodrigo Dourado, ex-Internacional. Pelo regulamento da competição, o Pumas avança de fase em caso de empate no placar agregado por possuir a melhor campanha inicial.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
