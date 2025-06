Clube histórico da Itália evita rebaixamento para terceira divisão

Neste domingo, a Sampdoria garantiu sua permanência na segunda divisão de forma inusitada. Após vencer a Salernitana por 2 a 0 no jogo de ida dos playoffs do rebaixamento, o time repetia o placar no confronto de volta quando uma confusão generalizada nas arquibancadas interrompeu a partida aos 20 minutos do segundo tempo. O jogo foi oficialmente abandonado, e a equipe saiu vencedora por decisão da liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com gols de Coda e Sibilli, a Sampdoria dominava a Salernitana em pleno Estádio Arechi, em Salerno. No entanto, o clima ficou mudou quando torcedores da equipe mandante começaram a lançar sinalizadores e objetos no gramado. A partida chegou a ser pausada, depois retomada, mas acabou oficialmente encerrada diante do caos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Protesto da torcida da Salernitana, onde arremessaram sinalizadores em campo, no jogo contra o Sampdoria. (Foto: Giuseppe Maffia/AFP)

Vitória no "tapetão" do Sampdoria

A história dos playoffs foi conturbada desde o início. No primeiro jogo, disputado em Gênova, a Sampdoria havia vencido por 2 a 0 com gols de Meulensteen e Curto. O duelo de volta, no entanto, precisou ser adiado após um surto de intoxicação alimentar atingir 21 membros da delegação da Salernitana - entre eles, 10 jogadores.

Mesmo diante da situação crítica, a Sampdoria mostrou força dentro de campo e administrava com tranquilidade o jogo que garantiria sua permanência. Com o abandono da partida, a Série B decretou vitória por 3 a 0 para o time de Gênova, consolidando um placar agregado de 5 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Fifa vê empecilho na conclusão de suposto caso de racismo em jogo do Real Madrid no Mundial

➡️ Situação de Rodrygo no Mundial pelo Real Madrid repercute: ‘Insignificância’

Rebaixamento confirmado para a Salernitana

A derrota teve consequências imediatas para a Salernitana. Após a oficialização da queda para a Série C, o CEO do clube, Maurizio Milan, reconheceu os erros e prometeu recomeçar, afirmando que tanto ele, como a direção e o clube irá lidar com os próprios erros, pois a queda para a terceira divisão é muito marcante negativamente para a história do clube.

➡️Juventus pode incluir sonho do Flamengo em negociação por astro do Manchester United

Vale lembrar que a Sampdoria chegou a ser rebaixada diretamente ao fim da temporada regular, mas foi salva por uma punição imposta ao Brescia por irregularidades financeiras. A punição colocou a Sampdoria nos playoffs, onde o clube aproveitou a nova chance com autoridade.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.