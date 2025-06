Situação de Rodrygo no Mundial pelo Real Madrid repercute: ‘Insignificância’

Na vitória do Real Madrid sobre o Pachuca por 3 a 1, a situação de Rodrygo no Mundial de Clubes repercutiu na Espanha. O brasileiro iniciou o confronto no banco de reservar e não foi utilizado por Xabi Alonso no decorrer da partida.

Segundo o "Marca", Rodrygo nem participou do aquecimento dos jogadores do Real Madrid no segundo tempo do jogo contra o Pachuca, no Mundial. O diário também fez a observação sobre as mudanças no setor ofensivo da equipe, embora o brasileiro não tenha sido contemplado com uma chance.

- No segundo jogo do Real Madrid, Rodrygo ficou de fora. Sem ter feito nada errado, mas com a sensação de que não termina de encontrar seu espaço no sistema de Xabi Alonso. Fora do onze, sem minutos contra o Pachuca e, o pior de tudo, sem sair para aquecer no segundo tempo. O treinador gastou as cinco substituições, mexeu em todo o sistema ofensivo... e ainda assim Rodrygo não entrou nos planos. Uma cena que reabre o caso Rodrygo, que agora tem mais frentes para lutar: a explosão de Arda (Güler), a chegada de Mastantuono e a mudança de formação.

O "As" comentou sobre a priorização de Xabi Alonso por um jovem da base do Real Madrid no lugar de Rodrygo durante o jogo contra o Pachuca, pelo Mundial. O diário também coloca em xeque o futuro do brasileiro na equipe merengue.

- O paulista volta ao ponto de partida, a insignificância do final de temporada com Ancelotti. Xabi (Alonso) optou pelo jovem da base Victor Muñoz no fim com o jogo já resolvido. Uma decisão que coloca dúvidas sobre o futuro de Rodrygo. Após a titularidade contra o Al-Hilal, Xabi Alonso chocou ao não dar um minuto com a partida (contra o Pachuca) em andamento.

Especulado em diversos clubes na janela de transferências, Rodrygo não tem permanência garantida no Real Madrid após o Mundial apesar do contrato com o clube até junho de 2028. Existe a possibilidade do atacante buscar uma alternativa em busca de mais protagonismo e mais minutos faltando um ano para a Copa do Mundo.

