Time campeão italiano é rebaixado para a terceira divisão

Tradicional campeão italiano, a Sampdoria foi rebaixada para a terceira divisão. Ao empatar com a Juve Stabia, por 0 a 0, o time terminou em 18º lugar na Serie B e, com isso, disputará, pela primeira vez, a Serie C. A Samp estava na segunda divisão desde a temporada 2022/23, quando viu sua sequência de dez anos na primeira divisão acabar.

Já garantido nos playoffs de acesso, a Juve Stabia recebeu a Sampdoria sem muitas pretensões. Os números mostram que a equipe visitante propôs mais o jogo por conta da necessidade de vencer. Foram 13 chutes, sendo cinco no gol. O placar, porém, não saiu do zero. Já a Salernitana, que também brigava contra o rebaixamento, fez sua parte e venceu a Cittadella.

Foram 41 pontos em 38 jogos para a Samp, que ficou com um a menos que a Salernitana, que irá disputar a repescagem para fugir do rebaixamento. Além da equipe tradicional, o Cittadella e o Consenza também vão para a Serie C. Sassulo e Pia asseguraram o acesso de forma direta.

Sampdoria durante a partida contra o Juve Stabia (Foto: Reprodução/Sampdoria)

Atualmente gerida pelo empresário Andrea Radrizzani, a Sampdoria teve uma temporada irregular como um todo. Foram quatro treinadores, incluindo o campeão mundial, Andrea Pirlo. Andrea Sotil, Leonardo Semplici e Alberico Evani foram os outros comandantes. A equipe conseguiu chegar às oitavas da Copa da Itália, sendo eliminada pela Roma, por 4 a 1.

Ao longo da história, a Sampdoria se tornou uma das equipes mais tradicionais do futebol italiano. Ex-técnico da Itália, Roberto Mancini foi um dos grandes ídolos, ao lado de nomes como Gianluca Vialli e Fabio Quagliarella. São quatro títulos da Copa da Itália e um da Serie A. Em 1990, venceram a Recopa Europeia da Uefa.

O time é mais um campeão do futebol italiano rebaixado ao longo da história. Agora, apenas seis equipes nunca caíram para, pelo menos, a segunda divisão: Inter de Milão, Milan, Juventus, Lazio, Roma e Torino.

Torcedores do rival fazem festa com queda da Sampdoria

Sem riscos de cair para a segunda divisão, o Genoa se encontra no meio da tabela da Serie A. Mesmo sem títulos na temporada, sua torcida teve motivos de sobra para comemorar neste fim de semana, já que a maior rival, Sampdoria, foi rebaixada. Nas ruas da cidade, puderam ser vistos torcedores carregando caixões que fazem alusão ao "enterro" da Samp.

