Ex-Milan critica Gattuso, novo técnico da Itália: ‘Não o respeito’

O ex-jogador Gennaro Gattuso foi anunciado como o novo treinador da Itália após a demissão de Luciano Spalletti na última semana. Ele assume o comando da seleção tetracampeã mundial em um período complicado, pois a Azzurra não participa da Copa do Mundo desde 2014, quando foi eliminada ainda na fase de grupos da competição. Em 2018 e 2022, a Itália não conseguiu nem se classificar para o torneio.

continua após a publicidade

Mas a empolgação com o novo treinador certamente não chegou a Riccardo Montolivo, ex-jogador que atuou como meio-campista pela Atalanta, Fiorentina e Milan, quando foi treinado por Gattuso entre 2017 e 2019, os últimos anos de sua carreira. No período, o meio-campista perdeu a braçadeira de capitão e ficou afastado, sem ter jogado a última temporada. Em entrevista à "Sky Sport", o italiano não escondeu a insatisfação com a escolha.

– Digamos que não é alguém por quem eu tenha respeito. Naturalmente, espero que tenha o melhor desempenho possível com a Itália – desabafou Montolivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Riccardo Montolivo jogando pela seleção italiana (Foto: AFP/Getty Images)

📋 Quem é Gennaro Gattuso? Veja a trajetória do novo técnico da Itália

Enquanto jogador, Gattuso passou por Perugia Calcio, Salernitana, Sion e Rangers antes de ganhar destaque nos anos 2000 pelo Milan, onde foi campeão do Mundial de Clubes (2007), de duas Champions League (2002/03 e 2006/07), duas Supercopa da Uefa (2003 e 2007), duas Serie A (2003/04), uma Copa da Itália (2002/03) e duas Supercopa da Itália (2004 e 2011). Pela seleção italiana, foi campeão da Eurocopa sub-21, em 2000, e atingiu a glória máxima na conquista da Copa do Mundo de 2006, após disputa de pênaltis contra a França.

continua após a publicidade

Como treinador, começou a sua carreira em 2013, no Palermo. Passou por Creta e Pisa antes de assumir o Milan, em 2017, clube no qual fez história dentro das quatro linhas. Em 2019, foi para o Napoli, onde conquistou seu único título enquanto comandante: a Copa da Itália de 2019/20. Passou também por Valencia (Espanha), Olympique de Marselha (França) e Hajduk Split (Croácia), time que treinava antes de ser chamado para comandar a seleção nacional.