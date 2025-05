Equipe histórica com título na elite da Itália em seu currículo, a Sampdoria pode se salvar do rebaixamento para a Serie C. Depois de temporada abaixo, o time, que terminou em 18º da Serie B, pode ser beneficiado por conta de sanção sofrida pelo Brescia, 15º colocado, punido em quatro pontos e que entraria no lugar da Samp na zona de rebaixamento.

Por conta de salários atrasados no meses de fevereiro e abril, o Brescia foi punido com quatro pontos. Sendo assim, sairia de 43 para 39 pontos, ou seja, caindo da 15ª para a 18ª colocação. A Sampdoria terminou com 41 e subiria para 17º, tendo mais uma chance para evitar a queda ao disputar o "play-out" de rebaixamento da Serie B.

O Ministério Público, junto da Federação Italiana de Futebol (FIGC), convocou o Brescia para uma audiência ao fim desta semana para iniciar a resolução do caso. Informações da "Gazzetta dello Sport" apontam que, após isso, será feito um encaminhamento para a definir a data final da audiência, que deve ocorrer entre 30 de maio e 3 de junho.

Por enquanto, Frosinone e Salernitana, que iriam se enfrentar pelo "play-out", jogo que define o último rebaixado, tiveram seu encontro adiado. A partida ainda não tem data para acontecer e pode mudar de participantes, já que, caso o Brescia seja punido, quem entrará em campo será a Sampdoria no lugar do Frosinone.

Em nota, o Brescia confirmou que está ciente das investigações recebidas pela FIGC por supostas irregularidades em pagamentos. O clube alega que cumpriu corretamente com os prazos federais e reforça que irá recorrer "a qualquer local esportivo e, se necessário, a locais extraesportivos, para proteger sua posição".

Sampdoria sofre primeiro rebaixamento para Série C da Itália

Sampdoria durante a partida contra o Juve Stabia (Foto: Reprodução/Sampdoria)

Tradicional campeã na Itália, a Sampdoria foi rebaixada para a terceira divisão. Ao empatar com a Juve Stabia, por 0 a 0, o time terminou em 18º lugar na Serie B e, com isso, disputará, pela primeira vez, a Serie C. A Samp estava na segunda divisão desde a temporada 2022/23, quando viu sua sequência de dez anos na primeira divisão acabar.

