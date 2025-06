Após a demissão de Luciano Spalletti, a Itália anunciou Gennaro Gattuso como novo treinador da seleção. O ex-jogador de 47 anos, campeão da Copa do Mundo de 2006, assume a Azzurra em período complicado, visto que o país não participa do torneio desde 2014, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Nas últimas duas Copas, 2018 e 2022, não conseguiu nem se classificar para a competição.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Itália soma uma vitória contra a Moldávia e uma derrota para a Noruega, a líder do grupo I, com 100% de aproveitamento nas quatro partidas já disputadas. A histórica seleção tetracampeã tem pela frente dois jogos contra a Estônia e Israel e um contra a Moldávia.

A estreia de Gattuso será contra a Estônia, em setembro, na próxima Data Fifa. E como deve ser o estilo de jogo da Azzurra com o novo comandante? O Lance! traz os principais pontos da metodologia do ex-volante italiano.

Gattuso conquistou a Copa da Itália no comando do Napoli na temporada (Foto: Divulgação / Napoli / Site oficial)

⚽ Como será a Itália de Gattuso?

O novo treinador tem três meses para a sua estreia na seleção. Com isso, não deve fazer mudanças radicais no modo de jogo já utilizado. Apesar de quase sempre ter utilizado linha de quatro zagueiros em sua carreira, Gattuso deve adotar o sistema de três jogadores, seguindo uma certa tradição do futebol italiano. Na última temporada, inclusive, os principais times da Serie A utilizaram zagas de três.

Isso dá uma tônica de como o time deve se apresentar: a partir da linha de três, o jogo deve ser construído desde a defesa, com dribles feitos em superioridade numérica e movimentação rápida da bola para chegar aos pontas. O jornal italiano "Gazzetta" destacou que não se deve esperar "verticalidade e lançamentos longos" e diz que "quem acha que seu futebol [de Gattuso] é apenas garra, simplesmente não o conhece", reforçando a necessidade da equipe ser "agressiva, mas também dinâmica, corajosa, pronta para pressionar alto e mudar a formação".

Gattuso deve dar oportunidade a jovens nas convocações, como Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal) e a joia Giovanni Leoni (Parma), de apenas 18 anos, mesclados a veteranos e rostos conhecidos. O meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle, é visto como um líder natural para comandar os grupos do plantel, mesmo tendo só 25 anos.

📋 Quem é Gennaro Gattuso? Veja a trajetória do novo técnico da Itália

Enquanto jogador, Gattuso passou por Perugia Calcio, Salernitana, Sion e Rangers antes de ganhar destaque nos anos 2000 pelo Milan, onde foi campeão do Mundial de Clubes (2007), de duas Champions League (2002/03 e 2006/07), duas Supercopa da Uefa (2003 e 2007), duas Serie A (2003/04), uma Copa da Itália (2002/03) e duas Supercopa da Itália (2004 e 2011). Pela seleção italiana, foi campeão da Eurocopa sub-21, em 2000, e atingiu a glória máxima na conquista da Copa do Mundo de 2006, após disputa de pênaltis contra a França.

Como treinador, começou a sua carreira em 2013, no Palermo. Passou por Creta e Pisa antes de assumir o Milan, em 2017, clube no qual fez história dentro das quatro linhas. Em 2019, foi para o Napoli, onde conquistou seu único título enquanto comandante: a Copa da Itália de 2019/20. Passou também por Valencia (Espanha), Olympique de Marselha (França) e Hajduk Split (Croácia), time que treinava antes de ser chamado para comandar a seleção nacional.