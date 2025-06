Joia do Lance!: italiano Baptistella é a promessa do Cruzeiro

Uma das grandes promessas das categorias de base do Cruzeiro é um italiano de 17 anos. O meia Cauan Baptistella nasceu, em 2007, em Nápoles, onde seu pai, Clayton Baptistella, jogou futsal. O jogador mudou-se para o Brasil em 2012, com quase cinco anos, passou a defender o Cruzeiro em 2022, e revela que mantém uma paixão pelo clube que conquistou o Scudetto no fim de maio e que tem verdadeira idolatria pelo argentino Diego Maradona – curiosamente, Baptistella faz aniversário no mesmo dia do craque argentino, 30 de outubro.

Baptistella, no entanto, conta que a maior inspiração de sua carreira é realmente o pai, que jogou futsal de 2002 a 2017. Pivô, o paulista Clayton se destacou na Itália, conquistando a Champions League de Futsal pelo Montesilvano na temporada 2010-2011, defendendo a Seleção Italiana, além de atuar no Azerbaidjão e na Croácia.

- O jogador em que me inspiro no Cruzeiro é o Matheus Pereira, mas tenho outras referências lá fora como De Bruyne (que vai reforçar o Napoli na próxima temporada) e Tony Kroos, jogadores que têm muita qualidade de passe, muita visão de jogo. E meu pai que é uma inspiração para mim – afirma Baptistella.

Meia Baptistella é artilheiro e líder em assistências do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Meia canhoto, como Maradona, Baptistella descreve sua maneira de jogar:

- Prefiro jogar no meio, de 10, buscando a bola, fazendo o jogo fluir e servindo os companheiros.

Meu estilo de jogo é de uma boa visão, bom passe. Ultimamente tenho pisado bastante na área, conseguindo ajudar a equipe com bastantes gols. Quando tem uma oportunidade, tento arriscar no gol, o que tem acontecido nos últimos jogos e estou sendo muito feliz.

No Campeonato Brasileiro Sub-20, Baptistella é o artilheiro do Cruzeiro, com nove gols em 14 jogos. Nesta temporada pela categoria, incluindo o Campeonato Mineiro e a Copinha, o meia também lidera a artilharia, com nove gols, e as assistências, com seis, em 24 jogos.

Baptistella chegou ao Cruzeiro em 2022, depois de passar por Portuguesa, São Paulo e Ska Brasil. Em 2024, ele foi o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-17, com cinco gols. Ao todo na categoria, foram 20 gols em 33 partidas. Promovido ao Sub-20, atuou em mais quatro partidas e fez um gol e foi campeão mineiro.

Baptistella aguarda o momento certo para ter uma chance com o técnico Leonardo Jardim

Sem esconder o desejo de ter uma oportunidade na equipe principal do Cruzeiro, Baptistella garante que o foco, no momento, é a equipe Sub-20:

- A expectativa hoje é no Sub-20, por estar me preparando aqui, sempre tentando cada dia mais evoluir para quando surgir a oportunidade eu estar preparado para ajudar a equipe de cima – diz o jovem meia.

Baptistella marcou na goleada sobre o Grêmio por 5 a 1, quarta-feira (11) (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O contato com jogadores da equipe principal, na Toca da Raposa, ajuda nessa preparação.

- Como o Sub-20 treina na Toca 2, a gente tem contato com os profissionais, com a comissão técnica, principalmente no dia a dia. Às vezes, puxam jogadores para treinar e fazem a gente ter contato com eles. Os jogadores mais experientes passam muita coisa que já viveram e ajudam muito a gente. Os caras resenham também, gostam das brincadeiras e ajudam muito os que vêm da base – conta Baptistella.

A jovem revelação do Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional em dezembro de 2023, válido até o fim de 2026. A multa estabelecida para transferência internacional é de 60 milhões de euros. Baptistella também já tem contrato com a Nike, fornecedora de material esportivo.

Com dupla cidadania, Baptistella pode ser convocado tanto pela Seleção Brasileira quanto pela Italiana. Mas o meia cruzeirense ainda acha cedo para definir uma opção:

- Ainda não surgiu uma oportunidade de eu ser convocado para nenhuma das duas, mas estou trabalhando para, se um dia surgir a oportunidade, poder chegar preparado e fazer o país feliz.