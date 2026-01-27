menu hamburguer
Futebol Internacional

City, Barcelona ou Atlético de Madrid: Quem tem mais chances reais de chegar às oitavas da Champions?

Equipes estão fora das oito primeiras colocações da competição


João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
17:44
Giuliano Simeone comemora gol do Atlético de Madrid contra o Galatasaray (Foto: OZAN KOSE / AFP)
Giuliano Simeone comemora gol do Atlético de Madrid contra o Galatasaray (Foto: OZAN KOSE / AFP)
Nesta quarta-feira (28), todos os 18 jogos da oitava e última rodada da fase de liga da Champions League serão realizados ao mesmo tempo. Com tabela embolada, Manchester City, Barcelona e Atlético de Madrid estão em situações complicadas para se classificar entre os oito primeiros colocados e se garantir de forma direta às oitavas da competição.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente, as três equipes estão fora das oito primeiras colocações, com o Barcelona, em nono, Manchester City, em 11,º e Atlético de Madrid, em 13º. Porém, todos somam 13 pontos, os mesmos que PSG, em sexto, Newcastle, em sétimo, e Chelsea, em oitavo.

Com confronto direto entre PSG e Newcastle, jogo fora de casa de Chelsea e Tottenham — quinto, com 14 pontos — contra o Napoli e Frankfurt, respectivamente, as equipes irão lutar pelas vagas que sobrar durante a agitada rodada da Champions League.

Quem tem mais chance?

No papel, o duelo do Barcelona contra o Copenhague, no Camp Nou. Com duas vitórias seguidas na Champions League, além de 13 vitórias em 14 jogos, os Culés vivem grande fase na temporada e é amplo favorito para vencer a equipe dinamarquesa, que ainda briga por uma das vagas aos Playoffs da Champions League. Segundo o supercomputador da Opta, a probabilidade de vitória do time catalão é de 78%, a segunda maior da estatística.

Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League
Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League (Foto: Michal Cizek/AFP)

O Atlético de Madrid e o Manchester City irão encarar equipes que já complicaram a vida de outros gigantes europeus, incluindo os Citizens. Os Colchoneros recebem o Bodø/Glimt, equipe norueguesa que busca vaga nos Playoffs e que venceu os comandados de Pep Guardiola por 3 a 1, na última rodada. Pelo supercomputador da Opta, a vitória do time de Diego Simeone é de 68%.

Com derrota na última rodada, o Manchester City enfrenta o Galatasaray, em casa. Os ingleses vêm de dois resultados negativos nos últimos três jogos — Bayer Leverkusen e Bodø/Glimt —, mas também com resultados expressivos, como Real Madrid e Borussia Dortmund. Do outro lado, a equipe turca já está classificada nos Playoffs, mas conta com elenco forte, com nomes como Victor Osimhen, Leroy Sané, Mauro Icardi e Gabriel Sara, que já venceu o Liverpool e empatou com o Atlético de Madrid. Pela previsão da Opta, o time de Manchester é favorito com 73%.

Erlign Haaland durante jogo entre Manchester City e Bodo/Glimt, pela Champions League
Erlign Haaland durante jogo entre Manchester City e Bodo/Glimt, pela Champions League (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)

Tabela da Champions League

1Arsenal21770020218

2

Bayern

18

7

6

0

1

20

7

13

3

Real Madrid

15

7

5

0

2

19

8

11

4

Liverpool

15

7

5

0

2

14

8

6

5

Tottenham

14

7

4

2

1

15

7

8

6

PSG

13

7

4

1

2

20

10

10

7

Newcastle

13

7

4

1

2

16

6

10

8

Chelsea

13

7

4

1

2

14

8

6

9

Barcelona

13

7

4

1

2

18

13

5

10

Sporting

13

7

4

1

2

14

9

5

11

Manchester City

13

7

4

1

2

13

9

4

12

Atlético Madrid

13

7

4

1

2

16

13

3

13

Atalanta

13

7

4

1

2

10

9

1

14

Inter

12

7

4

0

3

13

7

6

15

Juventus

12

7

3

3

1

14

10

4

16

Borussia Dortmund

11

7

3

2

2

19

15

4

17

Galatasaray

10

7

3

1

3

9

9

0

18

Qarabağ

10

7

3

1

3

13

15

-2

19

Olympique

9

7

3

0

4

11

11

0

20

Bayer Leverkusen

9

7

2

3

2

10

14

-4

21

Mônaco

9

7

2

3

2

8

14

-6

22

PSV

8

7

2

2

3

15

14

1

23

Ath. Bilbao

8

7

2

2

3

7

11

-4

24

Olympiacos

8

7

2

2

3

8

13

-5

25

Napoli

8

7

2

2

3

7

12

-5

26

Copenhague

8

7

2

2

3

11

17

-6

27

Club Brugge

7

7

2

1

4

12

17

-5

28

Bodo/Glimt

6

7

1

3

3

12

14

-2

29

Benfica

6

7

2

0

5

6

10

-4

30

Pafos

6

7

1

3

3

4

10

-6

31

USG

6

7

2

0

5

7

17

-10

32

Ajax

6

7

2

0

5

7

19

-12

33

Eintracht Frankfurt

4

7

1

1

5

10

19

-9

34

Slavia Praga

3

7

0

3

4

4

15

-11

35

Villarreal

1

7

0

1

6

5

15

-10

36

Kairat

1

7

0

1

6

5

19

-14

Última rodada - Champions League

  1. Athletic Bilbao x Sporting
  2. Liverpool x Qarabağ
  3. Barcelona x Copenhagen
  4. Monaco x Juventus
  5. Ajax x Olympiacos
  6. PSG x Newcastle
  7. Borussia Dortmund x Inter de Milão
  8. Napoli x Chelsea
  9. Eintracht Frankfurt x Tottenham
  10. Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
  11. Bayer Leverkusen x Villarreal
  12. Arsenal x Kairat
  13. Pafos x Slavia Praga
  14. Manchester City x Galatasaray
  15. Club Brugge x Olympique de Marselha
  16. Benfica x Real Madrid
  17. Union Berlin x Atalanta
  18. PSV x Bayern
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

