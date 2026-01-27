City, Barcelona ou Atlético de Madrid: Quem tem mais chances reais de chegar às oitavas da Champions?
Equipes estão fora das oito primeiras colocações da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (28), todos os 18 jogos da oitava e última rodada da fase de liga da Champions League serão realizados ao mesmo tempo. Com tabela embolada, Manchester City, Barcelona e Atlético de Madrid estão em situações complicadas para se classificar entre os oito primeiros colocados e se garantir de forma direta às oitavas da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Vagas nas oitavas e desastres a evitar: o que está em jogo na última rodada da Champions?
Futebol Internacional27/01/2026
- Futebol Internacional
Da estreia à classificação: veja a campanha do Bayern de Munique na Champions League
Futebol Internacional27/01/2026
- Futebol Internacional
Champions League 2025/26: confira os times já classificados para o mata-mata
Futebol Internacional22/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Atualmente, as três equipes estão fora das oito primeiras colocações, com o Barcelona, em nono, Manchester City, em 11,º e Atlético de Madrid, em 13º. Porém, todos somam 13 pontos, os mesmos que PSG, em sexto, Newcastle, em sétimo, e Chelsea, em oitavo.
Com confronto direto entre PSG e Newcastle, jogo fora de casa de Chelsea e Tottenham — quinto, com 14 pontos — contra o Napoli e Frankfurt, respectivamente, as equipes irão lutar pelas vagas que sobrar durante a agitada rodada da Champions League.
Quem tem mais chance?
No papel, o duelo do Barcelona contra o Copenhague, no Camp Nou. Com duas vitórias seguidas na Champions League, além de 13 vitórias em 14 jogos, os Culés vivem grande fase na temporada e é amplo favorito para vencer a equipe dinamarquesa, que ainda briga por uma das vagas aos Playoffs da Champions League. Segundo o supercomputador da Opta, a probabilidade de vitória do time catalão é de 78%, a segunda maior da estatística.
O Atlético de Madrid e o Manchester City irão encarar equipes que já complicaram a vida de outros gigantes europeus, incluindo os Citizens. Os Colchoneros recebem o Bodø/Glimt, equipe norueguesa que busca vaga nos Playoffs e que venceu os comandados de Pep Guardiola por 3 a 1, na última rodada. Pelo supercomputador da Opta, a vitória do time de Diego Simeone é de 68%.
Com derrota na última rodada, o Manchester City enfrenta o Galatasaray, em casa. Os ingleses vêm de dois resultados negativos nos últimos três jogos — Bayer Leverkusen e Bodø/Glimt —, mas também com resultados expressivos, como Real Madrid e Borussia Dortmund. Do outro lado, a equipe turca já está classificada nos Playoffs, mas conta com elenco forte, com nomes como Victor Osimhen, Leroy Sané, Mauro Icardi e Gabriel Sara, que já venceu o Liverpool e empatou com o Atlético de Madrid. Pela previsão da Opta, o time de Manchester é favorito com 73%.
Tabela da Champions League
|1
|Arsenal
|21
|7
|7
|0
|0
|20
|2
|18
2
Bayern
18
7
6
0
1
20
7
13
3
Real Madrid
15
7
5
0
2
19
8
11
4
Liverpool
15
7
5
0
2
14
8
6
5
Tottenham
14
7
4
2
1
15
7
8
6
PSG
13
7
4
1
2
20
10
10
7
Newcastle
13
7
4
1
2
16
6
10
8
Chelsea
13
7
4
1
2
14
8
6
9
Barcelona
13
7
4
1
2
18
13
5
10
Sporting
13
7
4
1
2
14
9
5
11
Manchester City
13
7
4
1
2
13
9
4
12
Atlético Madrid
13
7
4
1
2
16
13
3
13
Atalanta
13
7
4
1
2
10
9
1
14
Inter
12
7
4
0
3
13
7
6
15
Juventus
12
7
3
3
1
14
10
4
16
Borussia Dortmund
11
7
3
2
2
19
15
4
17
Galatasaray
10
7
3
1
3
9
9
0
18
Qarabağ
10
7
3
1
3
13
15
-2
19
Olympique
9
7
3
0
4
11
11
0
20
Bayer Leverkusen
9
7
2
3
2
10
14
-4
21
Mônaco
9
7
2
3
2
8
14
-6
22
PSV
8
7
2
2
3
15
14
1
23
Ath. Bilbao
8
7
2
2
3
7
11
-4
24
Olympiacos
8
7
2
2
3
8
13
-5
25
Napoli
8
7
2
2
3
7
12
-5
26
Copenhague
8
7
2
2
3
11
17
-6
27
Club Brugge
7
7
2
1
4
12
17
-5
28
Bodo/Glimt
6
7
1
3
3
12
14
-2
29
Benfica
6
7
2
0
5
6
10
-4
30
Pafos
6
7
1
3
3
4
10
-6
31
USG
6
7
2
0
5
7
17
-10
32
Ajax
6
7
2
0
5
7
19
-12
33
Eintracht Frankfurt
4
7
1
1
5
10
19
-9
34
Slavia Praga
3
7
0
3
4
4
15
-11
35
Villarreal
1
7
0
1
6
5
15
-10
36
Kairat
1
7
0
1
6
5
19
-14
Última rodada - Champions League
- Athletic Bilbao x Sporting
- Liverpool x Qarabağ
- Barcelona x Copenhagen
- Monaco x Juventus
- Ajax x Olympiacos
- PSG x Newcastle
- Borussia Dortmund x Inter de Milão
- Napoli x Chelsea
- Eintracht Frankfurt x Tottenham
- Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
- Bayer Leverkusen x Villarreal
- Arsenal x Kairat
- Pafos x Slavia Praga
- Manchester City x Galatasaray
- Club Brugge x Olympique de Marselha
- Benfica x Real Madrid
- Union Berlin x Atalanta
- PSV x Bayern
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias