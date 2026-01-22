Champions League 2025/26: confira os times já classificados para o mata-mata
Arsenal e Bayern garantidos nas oitavas, clube dos 13 asseguraram vaga nos playoffs
A sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 chegou ao fim com 15 equipes já classificadas para o mata-mata da competição, que terá início com os playoffs entre os times que terminarem entre a nona e a 24ª colocação da tabela, composta por 36 clubes. Até o momento, apenas dois garantiram vaga direta nas oitavas de final.
Classificados
O Arsenal garantiu a primeira vaga direta às oitavas de final ao vencer a Inter de Milão por 3 a 1 no San Siro, e ocupa isoladamente a liderança da fase de grupos com 21 pontos, fruto de sete vitórias em sete partidas, 20 gols marcados e apenas dois sofridos.
Na mesma rodada, o Bayern de Munique garantiu vaga direta às oitavas de final ao vencer o Union Saint-Gilloise por 2 a 0 na Allianz Arena, com dois gols de Harry Kane. A campanha dos bávaros na vice-liderança apresenta 18 pontos, resultado de seis vitórias e uma derrota — justamente para os Gunners —, 20 gols anotados e sete contra.
Tudo ou nada!
Embora ainda não tenham garantido vaga direta nas oitavas de final, 13 equipes asseguraram presença nos playoffs da Champions: Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milão e Juventus. A "nota de corte" para avançar às oitavas na temporada passada foi de 16 pontos.
O sorteio da fase de 16 avos de final, etapa de mata-mata que antecede as oitavas, está marcado para 30 de janeiro, sexta-feira seguinte ao encerramento da fase de liga. Por outro lado, clubes como Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Kairat Almaty e Villarreal já estão eliminados, sem chances de disputar os playoffs na rodada final.
Anota aí
Todos os jogos da oitava e última rodada da fase de liga aconteceram na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), de forma simultânea. A seguir, a lista das partidas e, em seguida, a classificação da Champions ao término da sétima rodada:
- Pafos x Slavia Praga
- Paris Saint-Germain x Newcastle
- Manchester City x Galatasaray
- Liverpool x Qarabag
- Borussia Dortmund x Internazionale
- Barcelona x Copenhagen
- Arsenal x Kairat
- Bayer Leverkusen x Villarreal
- Atlético de Madrid x Bodö/Glimt
- Benfica x Real Madrid
- Eintracht Frankfurt x Tottenham
- Club Brugge x Olympique de Marselha
- PSV Eindhoven x Bayern de Munique
- Monaco x Juventus
- Union Saint-Gilloise x Atalanta
- Athletic Bilbao x Sporting
- Ajax x Olympiacos
- Napoli x Chelsea
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1
Arsenal
21
7
7
0
0
20
2
18
100
2
Bayern de Munique
18
7
6
0
1
20
7
13
85
3
Real Madrid
15
7
5
0
2
19
8
11
71
4
Liverpool
15
7
5
0
2
14
8
6
71
5
Tottenham
14
7
4
2
1
15
7
8
66
6
Paris Saint-Germain
13
7
4
1
2
20
10
10
61
7
Newcastle
13
7
4
1
2
16
6
10
61
8
Chelsea
13
7
4
1
2
14
8
6
61
9
Barcelona
13
7
4
1
2
18
13
5
61
10
Sporting
13
7
4
1
2
14
9
5
61
11
Manchester City
13
7
4
1
2
13
9
4
61
12
Atlético de Madrid
13
7
4
1
2
16
13
3
61
13
Atalanta
13
7
4
1
2
10
9
1
61
14
Internazionale
12
7
4
0
3
13
7
6
57
15
Juventus
12
7
3
3
1
14
10
4
57
16
Borussia Dortmund
11
7
3
2
2
19
15
4
52
17
Galatasaray
10
7
3
1
3
9
9
0
47
18
Qarabag
10
7
3
1
3
13
15
-2
47
19
Olympique de Marselha
9
7
3
0
4
11
11
0
42
20
Bayer Leverkusen
9
7
2
3
2
10
14
-4
42
21
Monaco
9
7
2
3
2
8
14
-6
42
22
PSV Eindhoven
8
7
2
2
3
15
14
1
38
23
Athletic Bilbao
8
7
2
2
3
7
11
-4
38
24
Olympiacos
8
7
2
2
3
8
13
-5
38
25
Napoli
8
7
2
2
3
7
12
-5
38
26
Copenhagen
7
7
2
1
4
12
17
-5
33
27
Club Brugge
6
7
1
3
3
12
14
-2
28
28
Bodö/Glimt
6
7
2
0
5
6
10
-4
28
29
Benfica
6
7
1
3
3
4
10
-6
28
30
Pafos
6
7
2
0
5
7
17
-10
28
31
Union Saint-Gilloise
6
7
2
0
5
7
19
-12
28
32
Ajax
4
7
1
1
5
10
19
-9
19
33
Eintracht Frankfurt
3
7
0
3
4
4
15
-11
14
34
Slavia Praga
1
7
0
1
6
5
15
-10
4
35
Villarreal
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
36
Kairat
1
7
0
1
6
5
19
-14
4
Legenda das colunas:
- P = Pontos
- J = Jogos
- V = Vitórias
- E = Empates
- D = Derrotas
- GP = Gols Pró
- GC = Gols Contra
- SG = Saldo de Gols
- % = Aproveitamento
Champions League 2025/26
- Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
- Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
- Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
- Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
- Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
- Final: 30 de maio (Budapeste)
Tudo sobre
