A sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 chegou ao fim com 15 equipes já classificadas para o mata-mata da competição, que terá início com os playoffs entre os times que terminarem entre a nona e a 24ª colocação da tabela, composta por 36 clubes. Até o momento, apenas dois garantiram vaga direta nas oitavas de final.

Classificados 💼

O Arsenal garantiu a primeira vaga direta às oitavas de final ao vencer a Inter de Milão por 3 a 1 no San Siro, e ocupa isoladamente a liderança da fase de grupos com 21 pontos, fruto de sete vitórias em sete partidas, 20 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na mesma rodada, o Bayern de Munique garantiu vaga direta às oitavas de final ao vencer o Union Saint-Gilloise por 2 a 0 na Allianz Arena, com dois gols de Harry Kane. A campanha dos bávaros na vice-liderança apresenta 18 pontos, resultado de seis vitórias e uma derrota — justamente para os Gunners —, 20 gols anotados e sete contra.

Champions League: Harry Kane e Leon Goretzka, ambos do Bayern de Munique, celebram vitória Union Saint-Gilloise por 2 a 0 na Allianz Arena (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Tudo ou nada! ⚔️

Embora ainda não tenham garantido vaga direta nas oitavas de final, 13 equipes asseguraram presença nos playoffs da Champions: Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milão e Juventus. A "nota de corte" para avançar às oitavas na temporada passada foi de 16 pontos.

O sorteio da fase de 16 avos de final, etapa de mata-mata que antecede as oitavas, está marcado para 30 de janeiro, sexta-feira seguinte ao encerramento da fase de liga. Por outro lado, clubes como Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Kairat Almaty e Villarreal já estão eliminados, sem chances de disputar os playoffs na rodada final.

Anota aí ✍️

Todos os jogos da oitava e última rodada da fase de liga aconteceram na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), de forma simultânea. A seguir, a lista das partidas e, em seguida, a classificação da Champions ao término da sétima rodada:

Pafos x Slavia Praga Paris Saint-Germain x Newcastle Manchester City x Galatasaray Liverpool x Qarabag Borussia Dortmund x Internazionale Barcelona x Copenhagen Arsenal x Kairat Bayer Leverkusen x Villarreal Atlético de Madrid x Bodö/Glimt Benfica x Real Madrid Eintracht Frankfurt x Tottenham Club Brugge x Olympique de Marselha PSV Eindhoven x Bayern de Munique Monaco x Juventus Union Saint-Gilloise x Atalanta Athletic Bilbao x Sporting Ajax x Olympiacos Napoli x Chelsea

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1 Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 18 100 2 Bayern de Munique 18 7 6 0 1 20 7 13 85 3 Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8 11 71 4 Liverpool 15 7 5 0 2 14 8 6 71 5 Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 8 66 6 Paris Saint-Germain 13 7 4 1 2 20 10 10 61 7 Newcastle 13 7 4 1 2 16 6 10 61 8 Chelsea 13 7 4 1 2 14 8 6 61 9 Barcelona 13 7 4 1 2 18 13 5 61 10 Sporting 13 7 4 1 2 14 9 5 61 11 Manchester City 13 7 4 1 2 13 9 4 61 12 Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13 3 61 13 Atalanta 13 7 4 1 2 10 9 1 61 14 Internazionale 12 7 4 0 3 13 7 6 57 15 Juventus 12 7 3 3 1 14 10 4 57 16 Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15 4 52 17 Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9 0 47 18 Qarabag 10 7 3 1 3 13 15 -2 47 19 Olympique de Marselha 9 7 3 0 4 11 11 0 42 20 Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14 -4 42 21 Monaco 9 7 2 3 2 8 14 -6 42 22 PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14 1 38 23 Athletic Bilbao 8 7 2 2 3 7 11 -4 38 24 Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13 -5 38 25 Napoli 8 7 2 2 3 7 12 -5 38 26 Copenhagen 7 7 2 1 4 12 17 -5 33 27 Club Brugge 6 7 1 3 3 12 14 -2 28 28 Bodö/Glimt 6 7 2 0 5 6 10 -4 28 29 Benfica 6 7 1 3 3 4 10 -6 28 30 Pafos 6 7 2 0 5 7 17 -10 28 31 Union Saint-Gilloise 6 7 2 0 5 7 19 -12 28 32 Ajax 4 7 1 1 5 10 19 -9 19 33 Eintracht Frankfurt 3 7 0 3 4 4 15 -11 14 34 Slavia Praga 1 7 0 1 6 5 15 -10 4 35 Villarreal 1 7 0 1 6 5 19 -14 4 36 Kairat 1 7 0 1 6 5 19 -14 4

Legenda das colunas:

P = Pontos J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols % = Aproveitamento

Champions League 2025/26 📆

Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro

28 de janeiro Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro

17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março

10 e 11 de março; 17 e 18 de março Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril

7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio

28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio Final: 30 de maio (Budapeste)

