Champions League 2025/26: confira os times já classificados para o mata-mata

Arsenal e Bayern garantidos nas oitavas, clube dos 13 asseguraram vaga nos playoffs

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/01/2026
12:01
Viktor Gyökeres celebra com Declan Rice após marcar o terceiro gol do Arsenal contra o Inter de Milão (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)
A sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 chegou ao fim com 15 equipes já classificadas para o mata-mata da competição, que terá início com os playoffs entre os times que terminarem entre a nona e a 24ª colocação da tabela, composta por 36 clubes. Até o momento, apenas dois garantiram vaga direta nas oitavas de final.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Classificados 💼

O Arsenal garantiu a primeira vaga direta às oitavas de final ao vencer a Inter de Milão por 3 a 1 no San Siro, e ocupa isoladamente a liderança da fase de grupos com 21 pontos, fruto de sete vitórias em sete partidas, 20 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na mesma rodada, o Bayern de Munique garantiu vaga direta às oitavas de final ao vencer o Union Saint-Gilloise por 2 a 0 na Allianz Arena, com dois gols de Harry Kane. A campanha dos bávaros na vice-liderança apresenta 18 pontos, resultado de seis vitórias e uma derrota — justamente para os Gunners —, 20 gols anotados e sete contra.

Champions League: Harry Kane e Leon Goretzka, ambos do Bayern de Munique, celebram vitória Union Saint-Gilloise por 2 a 0 na Allianz Arena (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)
Champions League: Harry Kane e Leon Goretzka, ambos do Bayern de Munique, celebram vitória Union Saint-Gilloise por 2 a 0 na Allianz Arena (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/AFP)

Tudo ou nada! ⚔️

Embora ainda não tenham garantido vaga direta nas oitavas de final, 13 equipes asseguraram presença nos playoffs da Champions: Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milão e Juventus. A "nota de corte" para avançar às oitavas na temporada passada foi de 16 pontos.

O sorteio da fase de 16 avos de final, etapa de mata-mata que antecede as oitavas, está marcado para 30 de janeiro, sexta-feira seguinte ao encerramento da fase de liga. Por outro lado, clubes como Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Kairat Almaty e Villarreal já estão eliminados, sem chances de disputar os playoffs na rodada final.

Anota aí ✍️

Todos os jogos da oitava e última rodada da fase de liga aconteceram na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), de forma simultânea. A seguir, a lista das partidas e, em seguida, a classificação da Champions ao término da sétima rodada:

  1. Pafos x Slavia Praga
  2. Paris Saint-Germain x Newcastle
  3. Manchester City x Galatasaray
  4. Liverpool x Qarabag
  5. Borussia Dortmund x Internazionale
  6. Barcelona x Copenhagen
  7. Arsenal x Kairat
  8. Bayer Leverkusen x Villarreal
  9. Atlético de Madrid x Bodö/Glimt
  10. Benfica x Real Madrid
  11. Eintracht Frankfurt x Tottenham
  12. Club Brugge x Olympique de Marselha
  13. PSV Eindhoven x Bayern de Munique
  14. Monaco x Juventus
  15. Union Saint-Gilloise x Atalanta
  16. Athletic Bilbao x Sporting
  17. Ajax x Olympiacos
  18. Napoli x Chelsea
PosiçãoTimePJVEDGPGCSG%

1

Arsenal

21

7

7

0

0

20

2

18

100

2

Bayern de Munique

18

7

6

0

1

20

7

13

85

3

Real Madrid

15

7

5

0

2

19

8

11

71

4

Liverpool

15

7

5

0

2

14

8

6

71

5

Tottenham

14

7

4

2

1

15

7

8

66

6

Paris Saint-Germain

13

7

4

1

2

20

10

10

61

7

Newcastle

13

7

4

1

2

16

6

10

61

8

Chelsea

13

7

4

1

2

14

8

6

61

9

Barcelona

13

7

4

1

2

18

13

5

61

10

Sporting

13

7

4

1

2

14

9

5

61

11

Manchester City

13

7

4

1

2

13

9

4

61

12

Atlético de Madrid

13

7

4

1

2

16

13

3

61

13

Atalanta

13

7

4

1

2

10

9

1

61

14

Internazionale

12

7

4

0

3

13

7

6

57

15

Juventus

12

7

3

3

1

14

10

4

57

16

Borussia Dortmund

11

7

3

2

2

19

15

4

52

17

Galatasaray

10

7

3

1

3

9

9

0

47

18

Qarabag

10

7

3

1

3

13

15

-2

47

19

Olympique de Marselha

9

7

3

0

4

11

11

0

42

20

Bayer Leverkusen

9

7

2

3

2

10

14

-4

42

21

Monaco

9

7

2

3

2

8

14

-6

42

22

PSV Eindhoven

8

7

2

2

3

15

14

1

38

23

Athletic Bilbao

8

7

2

2

3

7

11

-4

38

24

Olympiacos

8

7

2

2

3

8

13

-5

38

25

Napoli

8

7

2

2

3

7

12

-5

38

26

Copenhagen

7

7

2

1

4

12

17

-5

33

27

Club Brugge

6

7

1

3

3

12

14

-2

28

28

Bodö/Glimt

6

7

2

0

5

6

10

-4

28

29

Benfica

6

7

1

3

3

4

10

-6

28

30

Pafos

6

7

2

0

5

7

17

-10

28

31

Union Saint-Gilloise

6

7

2

0

5

7

19

-12

28

32

Ajax

4

7

1

1

5

10

19

-9

19

33

Eintracht Frankfurt

3

7

0

3

4

4

15

-11

14

34

Slavia Praga

1

7

0

1

6

5

15

-10

4

35

Villarreal

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

36

Kairat

1

7

0

1

6

5

19

-14

4

Legenda das colunas:

  1. P = Pontos
  2. J = Jogos
  3. V = Vitórias
  4. E = Empates
  5. D = Derrotas
  6. GP = Gols Pró
  7. GC = Gols Contra
  8. SG = Saldo de Gols
  9. % = Aproveitamento

Champions League 2025/26 📆

  • Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
  • Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
  • Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
  • Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
  • Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
  • Final: 30 de maio (Budapeste)

