Lance! Biz

Real Madrid e mais: veja lista dos clubes mais ricos do mundo

Gigante espanhol lidera relatório em que a Copa do Mundo de Clubes influenciou

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
11:57
FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID
Barcelona e Real Madrid são os dois clubes mais ricos do mundo, aponta estudo
O Real Madrid se manteve como o clube de futebol com maior geração de receita do mundo na temporada 2024/25, segundo a Deloitte Football Money League 2026. A publicação analisa, ano a ano, as receitas dos clubes a partir de três pilares: matchday, direitos de transmissão e receitas comerciais. Pelo segundo ano consecutivo, o clube espanhol foi o único a superar a marca de € 1 bilhão em faturamento, alcançando quase € 1,2 bilhão.

A principal alavanca desse desempenho foi a receita comercial, que chegou a € 594 milhões, impulsionada pelo crescimento em merchandising e novos contratos de patrocínio. De acordo com a Deloitte, esse volume isolado de receita comercial já seria suficiente para posicionar o Real Madrid entre os dez clubes mais ricos do mundo, mesmo sem considerar outras fontes.

No recorte operacional, o clube registrou uma queda de 6% na receita de matchday. Ainda assim, os € 233 milhões arrecadados em dias de jogo representam a segunda maior receita do tipo já registrada no ranking. Em contrapartida, o arrecadado na área comercial cresceu 23% em relação à temporada anterior.

Outros destaques

Além do Real Madrid, a edição 2026 do relatório trouxe mudanças relevantes na ordem dos clubes. O Barcelona retornou ao pódio pela primeira vez desde 2019/2020, assumindo o segundo lugar com € 975 milhões. O Bayern de Munique subiu para o terceiro lugar, beneficiado pelo aumento de receitas de transmissão com a participação na Copa do Mundo de clubes.

O Liverpool se tornou, pela primeira vez, o clube inglês com maior receita, ocupando a quinta posição, enquanto o Manchester City caiu do segundo para o sexto lugar. O Lance! já trouxe sobre a temporada nem tão boa assim do lado azul da cidade. No lado vermelho, o Manchester United registrou sua pior colocação histórica, terminando em oitavo. O ranking também marcou o retorno do Benfica e do Stuttgart, impulsionados por receitas ligadas a competições internacionais.

Balanço geral

No panorama geral, os 20 clubes do Money League somaram € 12,4 bilhões em receita, crescimento de 11% na comparação anual. As três principais fontes - comercial (€ 5,3 bilhões), transmissão (€ 4,7 bilhões) e matchday (€ 2,4 bilhões) - atingiram níveis recordes. Pela terceira temporada seguida, a receita comercial foi a principal linha de faturamento médio dos clubes.

A Copa do Mundo de Clubes foi apontada como o principal motor do crescimento da receita de transmissão. Ao mesmo tempo, a Deloitte destaca preocupações em ligas como Serie A Italiana e a Ligue 1 Francesa, que enfrentaram quedas nos valores de direitos domésticos. Ligas e clubes que devem se preocupar enquanto o Real Madrid nada de braçadas.

Ranking completo (1° ao 30°)

  1. Real Madrid – € 1,161 bilhão
  2. Barcelona – € 974,8 milhões
  3. Bayern de Munique – € 860,6 milhões
  4. Paris Saint-Germain – € 837 milhões
  5. Liverpool – € 836,1 milhões
  6. Manchester City – € 829,3 milhões
  7. Arsenal – € 821,7 milhões
  8. Manchester United – € 793,1 milhões
  9. Tottenham – € 672,6 milhões
  10. Chelsea – € 584,1 milhões
  11. Inter de Milão – € 537,5 milhões
  12. Borussia Dortmund – € 531,3 milhões
  13. Atlético de Madrid – € 454,5 milhões
  14. Aston Villa – € 450,2 milhões
  15. Milan – € 410,4 milhões
  16. Juventus – € 401,7 milhões
  17. Newcastle – € 398,4 milhões
  18. Stuttgart – € 296,3 milhões
  19. Benfica – € 283,4 milhões
  20. West Ham – € 276 milhões
  21. Eintracht Frankfurt – € 269,9 milhões
  22. Brighton – € 238,7 milhões
  23. Everton – € 234 milhões
  24. Crystal Palace – € 232,5 milhões
  25. Bournemouth – € 218,5 milhões
  26. Roma – € 216,3 milhões
  27. Wolverhampton – € 206,3 milhões
  28. Brentford – € 206 milhões
  29. Flamengo – € 202,7 milhões
  30. Olympique de Marselha – € 188,7 milhões

Como a lista acima apresenta, o Flamengo não entrou no top-20, mas foi o clube não europeu de melhor desempenho. Veja mais aqui.

Vini Jr comemora com Mbappé gol do Real Madrid sobre o Monaco, pela Champions League
Real Madrid e mais: veja lista dos clubes mais ricos do mundo (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

