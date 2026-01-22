Real Madrid e mais: veja lista dos clubes mais ricos do mundo

O Real Madrid se manteve como o clube de futebol com maior geração de receita do mundo na temporada 2024/25, segundo a Deloitte Football Money League 2026. A publicação analisa, ano a ano, as receitas dos clubes a partir de três pilares: matchday, direitos de transmissão e receitas comerciais. Pelo segundo ano consecutivo, o clube espanhol foi o único a superar a marca de € 1 bilhão em faturamento, alcançando quase € 1,2 bilhão.

A principal alavanca desse desempenho foi a receita comercial, que chegou a € 594 milhões, impulsionada pelo crescimento em merchandising e novos contratos de patrocínio. De acordo com a Deloitte, esse volume isolado de receita comercial já seria suficiente para posicionar o Real Madrid entre os dez clubes mais ricos do mundo, mesmo sem considerar outras fontes.

No recorte operacional, o clube registrou uma queda de 6% na receita de matchday. Ainda assim, os € 233 milhões arrecadados em dias de jogo representam a segunda maior receita do tipo já registrada no ranking. Em contrapartida, o arrecadado na área comercial cresceu 23% em relação à temporada anterior.

Outros destaques

Além do Real Madrid, a edição 2026 do relatório trouxe mudanças relevantes na ordem dos clubes. O Barcelona retornou ao pódio pela primeira vez desde 2019/2020, assumindo o segundo lugar com € 975 milhões. O Bayern de Munique subiu para o terceiro lugar, beneficiado pelo aumento de receitas de transmissão com a participação na Copa do Mundo de clubes.

O Liverpool se tornou, pela primeira vez, o clube inglês com maior receita, ocupando a quinta posição, enquanto o Manchester City caiu do segundo para o sexto lugar. O Lance! já trouxe sobre a temporada nem tão boa assim do lado azul da cidade. No lado vermelho, o Manchester United registrou sua pior colocação histórica, terminando em oitavo. O ranking também marcou o retorno do Benfica e do Stuttgart, impulsionados por receitas ligadas a competições internacionais.

Balanço geral

No panorama geral, os 20 clubes do Money League somaram € 12,4 bilhões em receita, crescimento de 11% na comparação anual. As três principais fontes - comercial (€ 5,3 bilhões), transmissão (€ 4,7 bilhões) e matchday (€ 2,4 bilhões) - atingiram níveis recordes. Pela terceira temporada seguida, a receita comercial foi a principal linha de faturamento médio dos clubes.

A Copa do Mundo de Clubes foi apontada como o principal motor do crescimento da receita de transmissão. Ao mesmo tempo, a Deloitte destaca preocupações em ligas como Serie A Italiana e a Ligue 1 Francesa, que enfrentaram quedas nos valores de direitos domésticos. Ligas e clubes que devem se preocupar enquanto o Real Madrid nada de braçadas.

Ranking completo (1° ao 30°)

1 . Real Madrid – € 1,161 bilhão 2 . Barcelona – € 974,8 milhões 3 . Bayern de Munique – € 860,6 milhões 4 . Paris Saint-Germain – € 837 milhões 5 . Liverpool – € 836,1 milhões 6 . Manchester City – € 829,3 milhões 7 . Arsenal – € 821,7 milhões 8 . Manchester United – € 793,1 milhões 9 . Tottenham – € 672,6 milhões 10 . Chelsea – € 584,1 milhões 11 . Inter de Milão – € 537,5 milhões 12 . Borussia Dortmund – € 531,3 milhões 13 . Atlético de Madrid – € 454,5 milhões 14 . Aston Villa – € 450,2 milhões 15 . Milan – € 410,4 milhões 16 . Juventus – € 401,7 milhões 17 . Newcastle – € 398,4 milhões 18 . Stuttgart – € 296,3 milhões 19 . Benfica – € 283,4 milhões 20 . West Ham – € 276 milhões 21 . Eintracht Frankfurt – € 269,9 milhões 22 . Brighton – € 238,7 milhões 23 . Everton – € 234 milhões 24 . Crystal Palace – € 232,5 milhões 25 . Bournemouth – € 218,5 milhões 26 . Roma – € 216,3 milhões 27 . Wolverhampton – € 206,3 milhões 28 . Brentford – € 206 milhões 29 . Flamengo – € 202,7 milhões 30 . Olympique de Marselha – € 188,7 milhões

Como a lista acima apresenta, o Flamengo não entrou no top-20, mas foi o clube não europeu de melhor desempenho. Veja mais aqui.