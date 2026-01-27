Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A fase de liga da Champions League 2025/26 chega ao fim na quarta-feira (28) com um cenário de forte tensão. Restando apenas um compromisso para cada clube, 18 partidas simultâneas vão definir os classificados diretos às oitavas de final, os times que disputarão os playoffs e aqueles que darão adeus ao principal torneio da Europa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Até aqui, apenas Arsenal e Bayern de Munique estão matematicamente garantidos nas oitavas. Os demais integrantes do atual G8 ainda podem cair para a zona de playoffs, enquanto uma série de equipes luta ponto a ponto para seguir viva na competição.

continua após a publicidade

🔴Da estreia à classificação: veja a campanha do Bayern de Munique na Champions League

🔴Arsenal supera expectativa na Champions, mas tem mata-mata como prova de fogo

Além disso, a posição final na tabela é estratégica: os quatro melhores da fase de liga garantem o direito de decidir em casa não só as oitavas, mas também as quartas — e os dois primeiros ainda levam essa vantagem às semifinais. A final é disputa em jogo único, sem vantagem para nenhum dos dois finalistas, e será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste (HUN).

continua após a publicidade

O Lance! te explica os cenários e também o que está em jogo em cada partida da última rodada da fase de liga da Champions League.

O que está em jogo e os principais fatos de cada partida da rodada decisiva

Ajax (32°) x Olympiacos (24°)

O que está em jogo: confronto direto entre dois clubes que ainda oscilam entre playoff e eliminação. Um tropeço pode ser fatal.

Fatos-chave:

Ajax sofreu o primeiro gol em todos os jogos desta fase de liga; O Olympiacos tenta vencer dois jogos seguidos fora na Champions pela primeira vez desde 2015/16.

Arsenal (1°) x Kairat Almaty (36°)

O que está em jogo: líder absoluto, o Arsenal já está nas oitavas e pode fechar a fase de liga com 100% de aproveitamento, enquanto o Kairat já está eliminado.

Fatos-chave:

Os Gunners venceram os sete jogos disputados e abriram o placar em todos na competição;

O Kairat não vence há dez jogos europeus.

Gabriel Jesus marcou duas vezes na vitória do Arsenal sobre a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Monaco (21°) x Juventus (15°)

O que está em jogo: Monaco tenta se garantir entre os classificados para o playoff, enquanto a Juventus briga por vaga direta nas oitavas

Fato-chave:

Weston McKennie pode se tornar o primeiro norte-americano a marcar em quatro jogos seguidos na competição.

Athletic Club (23°) x Sporting (10°)

O que está em jogo: Athletic precisa do resultado para se manter entre os classificados para o playoff; Sporting já garantido entre os 24, mas busca vaga direta nas oitavas.

Fatos-chave:

O Athletic perdeu apenas dois dos últimos dez jogos europeus em casa;

O Sporting nunca venceu fora da Espanha em competições da Uefa.

Atlético de Madrid (12°) x Bodø/Glimt (28°)

O que está em jogo: o Atleti tenta consolidar posição no G8; o Bodø/Glimt ainda sonha com playoff.

Fato-chave:

Os espanhóis venceram todos os jogos contra noruegueses na história

Giuliano Simeone comemora gol do Atlético de Madrid contra o Galatasaray na Champions League (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Bayer Leverkusen (20°) x Villarreal (35°)

O que está em jogo: o Leverkusen luta para não ser eliminado; o Villarreal já está fora da competição.

Fatos-chave:

Os alemães venceram cinco dos últimos seis jogos contra espanhóis na Champions

O Villarreal não vence há dez partidas na competição.

Borussia Dortmund (16°) x Inter de Milão (14°)

O que está em jogo: o Dortmund precisa pontuar para garantir playoff; a Inter já está classificado e pode buscar vaga direta nas oitavas

Fatos-chave:

O Borussia pode alcançar sua 100ª vitória na história da Champions;

A Inter pode chegar a quatro derrotas seguidas, algo inédito para o clube na competição

Club Brugge (27°) x Marseille (19°)

O que está em jogo: confronto direto por vaga no playoff; a partida pode signficar eliminação para uma ou ambas as equipes.

Fatos-chave:

O Marseille está invicto há sete jogos contra belgas;

O Brugge tenta repetir o bom desempenho contra franceses nesta edição; venceu o Monaco por 4 a 1 na 1ª rodada

Eintracht Frankfurt (33°) x Tottenham (5°)

O que está em jogo: o Tottenham já está nos playoffs e mira se manter no G8; o Frankfurt entra eliminado.

Fatos-chave:

Os Spurs não sofreram gols em quatro dos últimos cinco jogos na Champions. Randal Kolo Muani reencontra seu ex-clube.

Barcelona (13°) x Copenhagen (26°)

O que está em jogo: o Barça busca escapar dos playoffs e entrar no G8; o Copenhagen ainda sonha com classificação aos playoffs

Fato-chave:

O Barcelona marcou em 26 dos últimos 27 jogos de Champions.

Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League (Foto: Michal Cizek/AFP)

Liverpool (4°) x Qarabag (18°)

O que está em jogo: o Liverpool tenta confirmar vaga direta nas oitavas; o Qarabağ luta pela sobrevivência.

Fatos-chave:

Os Reds venceram 17 dos últimos 20 jogos de fase de liga/fase de grupos;

O Qarabağ nunca venceu uma equipe inglesa em competições europeias - um empate e sete derrotas

Jogadores do Liverpool comemorando o gol na Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)

PSG (6°) x Newcastle (7°)

O que está em jogo: confronto direto entre clubes do G8, com impacto direto na briga pelo mando de campo.

Fatos-chave:

O PSG marcou 4+ gols em três dos últimos quatro jogos em casa.

Manchester City (11°) x Galatasaray (17°)

O que está em jogo: o City tenta subir na tabela e evitar os playoffs; o Galatasaray precisa pontuar para não ser eliminado.

Fatos-chave:

İlkay Gündoğan reencontra o ex-clube.

Erlign Haaland durante jogo entre Manchester City e Bodo/Glimt, pela Champions League (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)

Pafos (30°) x Slavia Praga (34°)

O que está em jogo: Pafos sonha com uma vaga no playoff; Slavia Praha chega eliminado.

Fatos-chave:

O Slavia não vence na Champions desde 2007;

O Pafos perdeu apenas um dos últimos dez jogos europeus em casa.

PSV (22°) x Bayern de Munique (2°)

O que está em jogo: o Bayern já está nas oitavas e conta com tropeço do Arsenal para terminar como líder; o PSV luta para não ser eliminado.

Fatos-chave:

O clube alemão venceu dez dos últimos 12 jogos da fase de liga.

Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol de Harry Kane na Bundesliga (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

Union Saint-Gilloise (31°) x Atalanta (13°)

O que está em jogo: o Union SG tenta escapar da eliminação; a Atalanta já está garantida nos playoffs e busca vaga direta nas oitavas

Fatos-chave:

A equipe italiana venceu os dois últimos jogos fora sem sofrer gols; Gianluca Scamacca marcou nas últimas duas partidas da competição.

Benfica (29°) x Real Madrid (3°)

O que está em jogo: o Real tenta confirmar a vaga direta nas oitavas; o Benfica precisa vencer para seguir vivo.

Fatos-chave:

Mbappé igualou o recorde de Cristiano Ronaldo de gols em uma fase de liga/grupos e busca aumentar a marca; José Mourinho reencontra o ex-clube

Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Vini Jr (Foto: Thomas COEX / AFP)

Napoli (25°) x Chelsea (8°)

O que está em jogo: o Napoli tenta fugir da eliminação precoce; o Chelsea tenta se manter no G8 para evitar o playoff

Fatos-chave:

O Napoli venceu oito dos últimos 11 jogos em casa em competições da Uefa contra equipes inglesas Antonio Conte enfrenta o Chelsea, clube onde foi campeão inglês.

Pela Champions League, o Chelsea venceu o Pafos por 1 a 0 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.