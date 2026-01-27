Champions League: veja os melhores jogadores da fase de liga

A fase de liga da Champions League 2025/26 chega ao fim nesta quarta-feira (28) após sete rodadas marcadas por equilíbrio extremo, tabela congestionada e atuações individuais decisivas. Com apenas Arsenal e Bayern de Munique já garantidos no top-8, a competição foi moldada por jogadores que, jogo a jogo, sustentaram campanhas, decidiram confrontos diretos e mantiveram suas equipes vivas na briga pelas oitavas de final. A seguir, o Lance! apresenta os principais nomes da primeira fase.

Mbappé (Real Madrid)

O grande protagonista da fase de liga. Mesmo em meio a um início de temporada turbulento do Real Madrid, Mbappé foi determinante para manter os merengues no topo da tabela. O francês marcou 11 gols em apenas seis jogos, com atuações decisivas contra Marseille, Kairat Almaty, Olympiacos e Monaco. Foi o jogador mais letal da competição e lidera, isoladamente, a artilharia.

Apesar de não ter distribuído assistências, Mbappé concentrou o peso ofensivo do Real Madrid e resolveu partidas em contextos adversos, como na goleada por 6 a 1 sobre o Monaco, na 7ª rodada. Sob sua liderança, o clube espanhol chegou a ocupar a terceira colocação da tabela, mesmo convivendo com instabilidade coletiva e críticas a outros protagonistas do elenco.

Harry Kane (Bayern de Munique)

O Bayern teve um desempenho sólido e regular na fase de liga, muito sustentado pela constância de Harry Kane. O atacante inglês marcou sete gols em sete jogos e foi decisivo em partidas-chave, como contra Chelsea, Pafos e Union Saint-Gilloise. Mais do que os números, Kane deu fluidez ao ataque bávaro e potencializou o jogo coletivo, servindo como referência técnica e emocional.

Harry Kane em ação na vitória do Bayern sobre o Club Brugge na Champions (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Com seis vitórias em sete partidas, o Bayern garantiu vaga direta nas oitavas com antecedência. O único revés veio diante do Arsenal, líder geral da competição. Ainda assim, Kane se manteve como uma das figuras mais confiáveis do torneio, entregando rendimento alto em praticamente todas as rodadas.

Anthony Gordon (Newcastle)

Uma das grandes surpresas da Champions 2025/26. Anthony Gordon foi o motor ofensivo do Newcastle em uma campanha que superou expectativas. O inglês participou diretamente de oito gols – seis marcados e duas assistências – em sete jogos, incluindo atuações decisivas contra Benfica, PSV e Leverkusen.

Sua velocidade e agressividade pelos lados permitiram ao Newcastle competir em alto nível mesmo contra adversários mais experientes. A equipe chegou à 7ª posição da tabela e entrou na última rodada dentro da zona de classificação direta, muito em função do impacto direto de Gordon nos jogos grandes.

Gabriel Martinelli (Arsenal)

O Arsenal construiu a melhor campanha da fase de liga com força coletiva, mas Martinelli foi o nome mais decisivo no ataque. O brasileiro marcou cinco gols e deu uma assistência em seis partidas, incluindo atuações de destaque contra Athletic Bilbao, Olympiacos e Inter.

Gabriel Martinelli comemora vitória contra Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Divulgação / Arsenal)

Mesmo alternando momentos como titular e vindo do banco, Martinelli foi o principal finalizador da equipe na competição. Em um time que distribui protagonismo, sua objetividade no terço final fez diferença em jogos de alto nível e ajudou os Gunners a liderarem a tabela com autoridade.

Fermín López (Barcelona)

Em um Barcelona marcado por lesões e oscilações, Fermín López emergiu como um dos jogadores mais produtivos da equipe na Champions. O meia somou cinco gols e duas assistências em sete jogos, com atuações de destaque contra Olympiacos e Slavia Praga.

Enquanto nomes mais midiáticos dividiram atenções, Fermín foi decisivo na execução e no timing das jogadas ofensivas. Sua capacidade de chegar à área e finalizar compensou, em parte, as dificuldades coletivas do time catalão, que chega à última rodada ainda brigando por vaga direta no top-8.

Marcus Rashford (Barcelona)

Mesmo sem status absoluto de titular, Rashford teve participação relevante na campanha do Barcelona. O inglês somou quatro gols e quatro assistências em sete jogos, aproveitando especialmente as ausências de Raphinha em momentos-chave da fase de liga.

Rashford foi importante pela versatilidade, atuando por diferentes setores do ataque e sendo decisivo em jogos de maior transição. Seu desempenho ajudou a manter o Barcelona competitivo em uma tabela extremamente apertada.

Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

Aos 36 anos, Aubameyang mostrou que ainda pode ser decisivo em alto nível europeu. Pelo Marseille, marcou três gols e deu quatro assistências em sete partidas, sendo fundamental nas vitórias contra Ajax e Newcastle.

Aubameyang retornou ao Marselha nesta temporada (Foto: Divulgação/OM)

Em uma campanha irregular do clube francês, o gabonês foi o principal ponto de equilíbrio ofensivo, oferecendo experiência, leitura de jogo e eficiência em momentos pontuais, mesmo com a equipe alternando bons e maus resultados.

Vitinha (PSG)

Atual campeão, o PSG manteve alto nível competitivo, e Vitinha foi um dos pilares da equipe na fase de liga. O meio-campista português somou quatro gols e uma assistência em sete jogos, incluindo um hat-trick contra o Tottenham.

Além dos números, Vitinha ditou ritmo, sustentou o meio-campo e foi decisivo em partidas abertas, ajudando o PSG a se manter entre os primeiros colocados mesmo com confrontos diretos complicados.

Vini Jr (Real Madrid)

A Champions foi o palco de reação de Vini Jr após um período de críticas no futebol espanhol. Embora tenha marcado apenas um gol em sete jogos, o brasileiro lidera a competição em assistências, com cinco passes decisivos, empatado com Michael Olise.

Sua atuação contra o Monaco, com participação direta na goleada por 6 a 1, foi o retrato de sua importância: desequilíbrio constante, geração de chances e protagonismo criativo. Vini Jr foi peça-chave para aliviar a dependência ofensiva exclusiva de Mbappé.

Victor Osimhen (Galatasaray)

Fora do eixo tradicional da Champions, Osimhen foi um dos atacantes mais eficientes da fase de liga. Pelo Galatasaray, marcou seis gols em cinco jogos e respondeu por grande parte dos nove gols da equipe na competição.

