O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, declarou nesta quinta-feira (8) que a CAF garantirá "apoio unânime e incondicional" à reeleição de Gianni Infantino à presidência da Fifa. O pleito está marcado para março do próximo ano.

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O apoio da CAF é importante porque a confederação reúne 54 votos dos 211 possíveis. Ou seja, se todas as associações membro votarem de fato em Infantino, ele assegura mais da metade dos votos necessários para buscar mais uma reeleição.

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— Há uma decisão unânime das 54 associações membros da CAF em apoiar incondicionalmente Gianni como presidente da Fifa — afirmou Motsepe, durante uma conferência em Cabo Verde que reuniu representantes de todas as federações do continente.

O dirigente ressaltou que o apoio "se deve à história e ao apoio que Gianni tem dado ao futebol africano", segundo informou a agência de notícias Reuters.

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Gianni Infantino quer ficar mais quatro anos à frente da Fifa (Foto: Luis Acosta/AFP)

Gianni Infantino, que esteve na conferência, discursou mais cedo. Ele lembrou a grande quantidade de recursos que a Fifa destinou aos membros da CAF desde que ele assumiu a entidade, em 2016.

— Como presidente da Fifa, tenho orgulho de ter contribuído, junto com vocês, um pouco para essa revolução (no futebol africano) nos últimos 10 anos (...) Com o programa Fifa Forward, investimos um bilhão de dólares em 10 anos na África, com 124 projetos diferentes e muitas outras ações — sustentou Infantino.

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Considerada como protocolar antes da Copa do Mundo deste ano, a reeleição de Infantino para um novo mandato passou a enfrentar grande oposição na Uefa e resistência na Concacaf após vir à tona um plano, já engavetado, para vender parte dos direitos comerciais do Mundial. Pelo menos uma ONG e algumas associações de futebol contestam até mesmo a permanência do dirigente à frente da Fifa.

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