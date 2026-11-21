Manchester City x Fulham: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Fulham: pela 11ª rodada da Premier League 2026/2027.
A bola volta a rolar na Premier League 2026/27. O Manchester City recebe o Fulham neste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela abertura da 11ª rodada do Campeonato Inglês, após a Data Fifa. Apesar de ocupar uma posição melhor na tabela, o City chega pressionado por três derrotas consecutivas na competição e tenta se recuperar para voltar à disputa pela liderança. Com 21 pontos, os Citizens estão na terceira colocação, atrás de Arsenal (27) e Brighton (22). Já o Fulham soma dez pontos e busca manter a reação após conquistar oito dos últimos 12 pontos disputados. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+. Clique para assistir no Disney+ com Lance Plus!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester City atravessa um momento de pressão na Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca perdeu os últimos três compromissos no campeonato, contra Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest, resultados que fizeram o time deixar a liderança. Com 21 pontos, os Citizens ocupam a terceira colocação e precisam voltar a vencer para não se distanciarem dos primeiros colocados.
Para o confronto no Etihad Stadium, Maresca segue sem contar com o atacante Antoine Semenyo, que está lesionado e ainda não tem previsão de retorno. Os zagueiros Khusanov e Guéhi também são dúvidas e dependem de liberação do departamento médico.
O Fulham, por sua vez, ocupa a parte inferior da tabela, com dez pontos, resultado de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe londrina tenta dar sequência à recuperação no Campeonato Inglês, já que conquistou oito dos últimos 12 pontos disputados. Mesmo fora de casa, o time de Álvaro Arbeloa busca surpreender o adversário e somar pontos importantes na competição.
Para a partida, a principal ausência deve ser o meio-campista Cairney, que segue em recuperação de um problema no joelho.
Ficha técnica
MANCHESTER CITY X FULHAM
- 🏆 Competição: 11ª rodada da Premier League 2026/27
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra
- 📺 Transmissão: Disney+ (plano premium)
Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Anderson, Enzo Fernández e Cherki; Ndiaye, Haaland e Doku.
Fulham (Técnico: Álvaro Arbeloa): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey e Robinson; Berge, Charles e King; Bobb, Gonzalo García e Iwobi.
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