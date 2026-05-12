Nesta terça-feira (12), a agenda do futebol reúne grandes jogos do Campeonato Espanhol, com destaque para Osasuna x Atlético de Madrid, Real Betis x Elche e Celta de Vigo x Levante. O dia também conta com o clássico saudita entre Al Nassr x Al Hilal, além de jogos decisivos da Copa do Brasil com Cruzeiro, Fluminense e Internacional, e os playoffs da Segunda Divisão Inglesa.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 12 de maio de 2026):

Campeonato Saudita

13h20 – Al Kholood x Al Okhdood – Canal GOAT

15h – Al Nassr x Al Hilal – Canal GOAT

Campeonato Espanhol

14h – Celta de Vigo x Levante – Disney+

15h – Real Betis x Elche – ESPN e Disney+

16h30 – Osasuna x Atlético de Madrid – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão) - Playoffs

16h – Southampton x Middlesbrough – Xsports, ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil (Quinta Fase)

19h30 – Internacional x Athletic-MG – Prime Video

21h30 – Cruzeiro x Goiás – Sportv, ge tv e Premiere

21h30 – Fluminense x Operário-PR – Prime Video

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John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

19h30 – Londrina x São Bernardo – ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

21h30 – Argentinos Juniors x Huracán – ESPN e Disney+

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