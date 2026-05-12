Atitude de Deyverson repercute fora do Brasil: 'Nunca duvide'

O atacante Deyverson foi protagonista na vitória da LDU sobre o Mushuc Runa, na noite desta segunda-feira (11), em jogo válido pela 13° rodada do Campeonato Equatoriano. Nas redes sociais, uma atitude do atacante brasileiro chocou torcedores estrangeiros.

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Depois de um momento ruim, com direito a seca de gols, Deyverson marcou dois gols na vitória da LDU por 3 a 1 jogando fora de casa. Na primeira comemoração, o atacante fez sinal de silêncio em direção à arquibancada. Depois do segundo gol, o atacante comemorou pedindo desculpa aos torcedores.

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Nas redes sociais, os dois gestos de Deyverson deixaram os estrangeiros enlouquecidos. As atitudes inusitadas do atacante brasileiro costumam viralizar entre os torcedores equatorianos, assim como acontecia no Brasil.

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Deyverson em ação durante LDU x Mirassol (Foto: Instagram do jogador)

Veja comentários de estrangeiros sobre a atitude de Deyverson na LDU

Tradução sobre o atacante brasileiro: Golaço do Deyverson e ele foi pedir desculpas à torcida da LDU de Quito.

Tradução sobre o experiente jogador: ¡Deyverson! Assim chegou o primeiro do brasileiro na vitória da Liga de Quito sobre o Mushuc Runa. Ele faz bem na corrida para depois definir com um toque preciso nas redes. Mandou calar a torcida (depois pediu perdão no outro gol).

Tradução sobre o atacante brasileiro: Primeiro manda calar e depois vai se desculpar. Jogador de época Deyverson. Nunca duvide de ti.

Tradução sobre o jogador brasileiro: Você não entenderia, simplesmente Deyverson. Primeiro manda calar e depois pede perdão… Gênio incompreendido.

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