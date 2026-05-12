Com título de La Liga, Barcelona encurta distância histórica para o Real Madrid

O atual título de La Liga, conquistado pelo Barcelona no último domingo, em pleno El Clásico, reforçou o quanto a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona se intensificou em busca de uma hegemonia na Espanha. O Barcelona ainda está atrás historicamente. Mas, há mais de 30 anos, compete de igual para igual – e em vários recortes até supera o Real Madrid.

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Quando a década de 1990 começou, o Real Madrid ainda possuía uma vantagem confortável sobre o FC Barcelona no futebol espanhol – o clube merengue detinha 25 títulos, enquanto os culés apenas 10. Mais de três décadas depois, o cenário mudou. Com a conquista recente da La Liga de 2025/2026, o clube catalão chegou ao 29º título nacional e reduziu a distância histórica para sete troféus – a menor em décadas. E mais do que isso: desde a temporada 1990/91, com a chegada da lenda do Barcelona Johan Cruyff, o clube blaugrana e o Real viveram um duelo praticamente equilibrado em títulos, confrontos diretos e domínio na competição.

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Com o holandês no comando, os rumos do clube espanhol mudaram, e uma identidade inabdicável e estilo de jogo reconhecido mundialmente foram introduzidos. Surgiu ali a filosofia Barça. Isso, entrelaçado com o grande aproveitamento da La Masia (base do Barcelona), que trouxe ninguém menos que Lionel Messi, Xavi, Iniesta e outros, somado à sucessão e era de Pep Guardiola, resultou em um domínio do Barcelona nos anos 2000/2010.

Quando o assunto é Campeonato Espanhol, em um recorde a partir da temporada 1990/1991, são 11 troféus para o Real Madrid e 19 para o Barcelona em 36 disputados na competição.

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El Clásico cada vez mais equilibrado

A vitória no último domingo (10) marcou a igualdade no El Clásico. Contabilizando todas as competições oficiais, são 106 vitórias para cada um e 52 empates.

O que antes era uma rivalidade marcada pela supremacia histórica do Real Madrid se transformou em uma disputa constante de hegemonia. O Barcelona não apenas alcançou competitividade, como passou a moldar eras do futebol europeu e obrigou o rival a responder em nível semelhante.

Vinicius Júnior e Raphinha durante o clássico espanhol entre Barcelona x Real Madrid (Photo: Haitham AL-SHUKAIRI/AFP)

Ainda é incontestável a disparidade de disputa quando o assunto é Champions League: 15 do Real Madrid contra apenas cinco do Barcelona. É uma competição que sorri muito para os merengues e é muitas vezes cruel com os culés, que não a conquistam desde a temporada 2014/2015, são 11 temporadas de seca. O rival de Madrid, só nesse período, conquistou cinco, o mesmo número de troféus que o Barça tem em toda história.

Mas como o tema é campeonato espanhol, a verdade é que o Barcelona passou a sorrir mais vezes, tendo uma média de praticamente um título espanhol a cada dois disputando, enquanto o Real, nesse recorte, tem uma média de um a cada seis edições.

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