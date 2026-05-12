Astros participam de tradição catalã antes de título do Barcelona

Na véspera do El Clásico que deu ao Barcelona o título da La Liga, os jovens Fermín López e Marc Casadó participaram de uma imersão em uma das tradições mais emblemáticas da Catalunha. A convite da "Under Armour", os atletas de La Masia construíram uma torre humana de sete andares ao lado dos Arreplegats de la Zona Universitària de Barcelona.

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Há mais de dois séculos, os Castells representam força coletiva, resistência e o espírito da identidade catalã. Todo Castell é construído de baixo para cima. A Pinya – a base formada por dezenas de pessoas – sustenta toda a estrutura e permite que outros alcancem o topo.

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Fermín López e Marc Casadó representaram o Barcelona

Fermín López comentou a experiência e a relação com o momento vivido pela equipe na briga pelo título.

– A pressão é real, mas ela é compartilhada. As pessoas da base sustentam quem está no topo. Essa tem sido a minha realidade desde La Masia até o time principal. O futebol é um esforço coletivo, assim como ser um Casteller. O sucesso depende da união, confiança e da força da pessoa que está ao seu lado – afirmou.

Marc Casadó, que cresceu nos arredores de Barcelona, completou.

– Na Catalunha, a pressão não é algo a temer, mas um privilégio. Não existe honra maior do que carregar as expectativas deste clube. Estar entre os Castellers foi um lembrete de que nossa força vem de nossas raízes e da dedicação uns aos outros. É essa mesma união que levamos para o El Clásico – disse.

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Título e estreia de nova chuteira

No domingo (10), o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0 no Spotify Camp Nou e garantiu matematicamente o título da La Liga. Gols de Rashford (aos 8 minutos) e Ferran Torres (aos 17) definiram o placar ainda no primeiro tempo.

A equipe do Barcelona comemora a conquista do Campeonato Espanhol de 2025-2026 após a partida entre FC Barcelona e Real Madrid CF no Estádio Camp Nou, em Barcelona, ​​em 10 de maio de 2026. (Foto de Josep LAGO / AFP)

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