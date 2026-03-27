Felipe Melo solta o verbo sobre a Seleção Brasileira: 'Sem dúvida alguma'

O jogo entre Brasil e França, pelo amistoso internacional preparatórios antes da Copa do Mundo 2026, terminou com o placar 2 a 1 para a equipe francesa. Com o resultado, torcedores, jornalistas, e ex-jogadores expuseram opiniões sobre a atuação da equipe brasileira.

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Felipe Melo, ex-jogador do Fluminense, falou sobre como a Seleção Brasileira não conseguiu transformar a superioridade númerica, em controle de jogo e gols. Apesar da derrota, o comentarista falou sobre como o placar não diz tudo, visto que, o Brasil jogou contra uma seleção de alto nível.

- Coletivamente, era uma seleção muito agressiva nas acelerações, e é uma seleção mais madura para punir o erro. Assim começou o primeiro gol, tomaram a bola do Casemiro e rapidamente fizeram um golaço com o Mbappé - começou.

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O ex-jogador completa, que apesar das atuações ruins dos medalhões do elenco, Vini Jr, e Raphinha, o primeiro tempo os atacantes receberam algumas bolas em profundidade, mas foram pouco efetivos, já o Luiz Henrique ofereceu mais perigo nas tentativas.

- Primeiro tempo eu vi o Vinicius Júnior e o Raphina recebendo algumas bolas de profundidade, mas foram pouco efetivos, como eu falei, o Luiz Henrique entrou muito bem. O que isso mostra, gente? Que o Brasil tem uma via de produção que faz muito sentido para esse atual elenco, sabe? Por que, Felipe? Porque atrair minimamente por dentro, encontrar passe de ruptura, acelerar imediatamente nos corredores de dentro, atacar a última linha antes da defesa rival se reorganizar, isso é importante, o Brasil - completou.

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Vini Jr na partida entre Brasil vs França (Foto: André Durão/Gazeta Press)

Felipe ainda falou sobre a falta de um jogador que complete com definição, qualidade e processo definitivo, porque o Brasil já consegue acelerar por fora, ameaçar profundidade que gera alguns duelos, mas, falta um homem que fique e que solte o tempo.

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- Quem entra, meu povo? Quem entra? Neymar, sem dúvidas. Com o Neymar na frente, ou seja, menos condução, menos subida longa, menos exposição em campo aberto, e com proteção dos zagueiros. Isso é importante, pessoal - finalizou.

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