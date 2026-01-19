menu hamburguer
Ranking da Fifa é atualizado; Espanha mantém liderança e Brasil segue fora do top-4

Entidade atualiza posições pela primeira vez em 2026; Seleção Brasileira ocupa a quinta colocação

Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 19/01/2026
14:43
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Senegal
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Fifa atualizou, nesta segunda-feira (19), o primeiro ranking de seleções masculinas de 2026. A Espanha, atual campeã da Eurocopa, mantém a primeira colocação da lista. O Brasil, por sua vez, segue fora do top-4.

O Brasil comandado por Carlo Ancelotti aparece na quinta posição, atrás de Espanha, Argentina, França e Inglaterra, respectivamente. Já o Senegal, campeão da Copa Africana de Nações no último domingo (18), subiu sete posições no ranking.

Principal adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, o Marrocos subiu para a oitava colocação após chegar à final da Copa Africana de Nações diante do Senegal. A Escócia aparece na 38ª posição da lista, e o Haiti, na 83ª.

Lamine Yamal e Nico Williams, possível dupla do Barcelona na próxima temporada, celebram gol pela Espanha (Foto: Reprodução)
Espanha lidera o ranking de seleções da Fifa(Foto: Reprodução)

Confira os 15 primeiros colocados

    1.
  1. Espanha
    2. 2.
  2. Argentina
    3. 3.
  3. França
    4. 4.
  4. Inglaterra
    5. 5.
  5. Brasil
    6. 6.
  6. Portugual
    7. 7.
  7. Holanda
    8. 8.
  8. Marrocos
    9. 9.
  9. Bélgica
    10. 10.
  10. Alemanha
    11. 11.
  11. Croácia
    12. 12.
  12. Senegal
    13. 13.
  13. Itália
    14. 14.
  14. Colômbia
    15. 15.
  15. Estados Unidos

Como funciona o ranking?

Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.

Saiba como funciona o algoritmo SUM:

A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)

Pbefore: Pontos antes do jogo
I: Importância do jogo
W: resultado do jogo
We: resultado esperado do jogo

A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

  • I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
  • I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
  • I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
  • I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
  • I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
  • I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
  • I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
  • I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

  • Vitória = 1 ponto
  • Empate = 0,5 pontos
  • Derrota = Nenhum ponto

A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:

1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)

dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)

