Ranking da Fifa é atualizado; Espanha mantém liderança e Brasil segue fora do top-4

A Fifa atualizou, nesta segunda-feira (19), o primeiro ranking de seleções masculinas de 2026. A Espanha, atual campeã da Eurocopa, mantém a primeira colocação da lista. O Brasil, por sua vez, segue fora do top-4.

O Brasil comandado por Carlo Ancelotti aparece na quinta posição, atrás de Espanha, Argentina, França e Inglaterra, respectivamente. Já o Senegal, campeão da Copa Africana de Nações no último domingo (18), subiu sete posições no ranking.

Principal adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, o Marrocos subiu para a oitava colocação após chegar à final da Copa Africana de Nações diante do Senegal. A Escócia aparece na 38ª posição da lista, e o Haiti, na 83ª.

Espanha lidera o ranking de seleções da Fifa(Foto: Reprodução)

Confira os 15 primeiros colocados

1 . Espanha 2 . Argentina 3 . França 4 . Inglaterra 5 . Brasil 6 . Portugual 7 . Holanda 8 . Marrocos 9 . Bélgica 10 . Alemanha 11 . Croácia 12 . Senegal 13 . Itália 14 . Colômbia 15 . Estados Unidos

Como funciona o ranking?

Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.

Saiba como funciona o algoritmo SUM:

A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)

Pbefore: Pontos antes do jogo

I: Importância do jogo

W: resultado do jogo

We: resultado esperado do jogo

A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:

I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa

I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa

I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações

I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações

I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo

I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final

I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações

I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final

I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final

A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:

Vitória = 1 ponto

Empate = 0,5 pontos

Derrota = Nenhum ponto

A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:

1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)

dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)