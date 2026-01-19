Ranking da Fifa é atualizado; Espanha mantém liderança e Brasil segue fora do top-4
Entidade atualiza posições pela primeira vez em 2026; Seleção Brasileira ocupa a quinta colocação
A Fifa atualizou, nesta segunda-feira (19), o primeiro ranking de seleções masculinas de 2026. A Espanha, atual campeã da Eurocopa, mantém a primeira colocação da lista. O Brasil, por sua vez, segue fora do top-4.
+ Senegal pode ter problemas na Copa do Mundo após abandono e título africano
O Brasil comandado por Carlo Ancelotti aparece na quinta posição, atrás de Espanha, Argentina, França e Inglaterra, respectivamente. Já o Senegal, campeão da Copa Africana de Nações no último domingo (18), subiu sete posições no ranking.
Principal adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, o Marrocos subiu para a oitava colocação após chegar à final da Copa Africana de Nações diante do Senegal. A Escócia aparece na 38ª posição da lista, e o Haiti, na 83ª.
Confira os 15 primeiros colocados
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Brasil
- Portugual
- Holanda
- Marrocos
- Bélgica
- Alemanha
- Croácia
- Senegal
- Itália
- Colômbia
- Estados Unidos
Como funciona o ranking?
Desde 2018, a Fifa adota uma fórmula para calcular a soma das pontuações das equipes, que é o algoritmo SUM, desenvolvido apenas para as particularidades do futebol. Este adiciona e subtrai os pontos das seleções de acordo com os resultados obtidos.
Saiba como funciona o algoritmo SUM:
A fórmula é P = Pbefore + I * (W – We)
Pbefore: Pontos antes do jogo
I: Importância do jogo
W: resultado do jogo
We: resultado esperado do jogo
A pontuação pela importância do jogo é determinada da seguinte maneira:
- I= 5 pontos - Amistosos que não são na Data Fifa
- I= 10 pontos - Amistosos na Data Fifa
- I= 15 pontos - Jogos da fase de grupos da Liga das Nações
- I= 25 pontos - Play-offs e jogos finais da Liga das Nações
- I= 25 pontos - Jogos de eliminatórias de torneios continentais e Copa do Mundo
- I= 35 pontos - Jogos de torneios continentais até as quartas de final
- I= 40 pontos - Jogos a partir das quartas de final de torneios continentais e todos da Copa das Confederações
- I= 50 pontos - Jogos da Copa do Mundo até as quartas de final
- I= 60 pontos - Jogos da Copa do Mundo a partir das quartas de final
A pontuação pelo resultado do jogo é dado da seguinte maneira:
- Vitória = 1 ponto
- Empate = 0,5 pontos
- Derrota = Nenhum ponto
A pontuação pelo resultado esperado do jogo é dado da seguinte maneira:
1 / (10 elevado a -dr/600 + 1)
dr = diferença nas classificações do ranking das duas equipes (Pbefore da seleção A - Pbefore da seleção B)
