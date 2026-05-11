Al-Nassr x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações do jogo que pode decidir o título do Campeonato Saudita
No Al Awwal Park, Al-Nassr busca vitória para praticamente selar o título saudita
- Matéria
- Mais Notícias
Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (12), às 15h (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade (SAU), pelo grande clássico decisivo da 33ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e gratuitamente pelos canais Esporte na Band e GOAT (YouTube).
Relacionadas
- Futebol Internacional
Lamine Yamal comemora título do Barcelona com bandeira da Palestina
Futebol Internacional11/05/2026
- Futebol Internacional
Barcelona chega a acordo com Hansi Flick para renovação de contrato
Futebol Internacional11/05/2026
- Futebol Internacional
Chelsea define favorito para assumir vaga de treinador, diz jornal
Futebol Internacional11/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Al-Nassr entra em campo com a chance de ouro de garantir o título nacional. A equipe comandada por Jorge Jesus lidera a competição isoladamente com 82 pontos,cinco a mais que o rival, e precisa de apenas uma vitória em casa para levantar a taça com uma rodada de antecedência. Embalado por um aproveitamento excelente como mandante e pela ótima fase de sua dupla ofensiva, o time aposta todas as fichas no craque Cristiano Ronaldo, que marcou recentemente o seu 970º gol na carreira e segue na busca feroz pela marca histórica do milésimo gol.
O Al-Hilal, por sua vez, promete não facilitar a vida do rival e tentar uma virada na reta final. Sob o comando de Simone Inzaghi, o time ocupa a vice-liderança com 77 pontos (tendo um jogo a menos) e chega com a moral elevada após se sagrar campeão da Copa do Rei Saudita no último fim de semana. A equipe, liderada no ataque pelo francês Karim Benzema, precisa obrigatoriamente vencer o clássico fora de casa para diminuir a diferença e passar a depender apenas de si mesma na briga pela taça.
Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr x Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al Nassr 🆚 Al Hilal
33ª rodada – Campeonato Saudita
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de maio de 2026, às 15h (de Brasília).
📍 Local: Al Awwal Park, em Riade (SAU).
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada), Esporte na Band e Canal GOAT (YouTube).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔵 Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Al-Ghanam, Al-Amri, Martínez e Yahya; Ghareeb, Alkhaibari, Brozovic e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.
🔵⚪ Al Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bono; Alawjami, Akçiçek, Rúben Neves e Hernández; Kanno, Aldawsari, Malcom, Salem Al Dawsari e Milinkovic-Savic; Karim Benzema.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias