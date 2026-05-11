Onde Assistir

Al-Nassr x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações do jogo que pode decidir o título do Campeonato Saudita

No Al Awwal Park, Al-Nassr busca vitória para praticamente selar o título saudita

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
23:14
Al-Nassr x Al-Hilal - Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (12), às 15h (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade (SAU), pelo grande clássico decisivo da 33ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e gratuitamente pelos canais Esporte na Band e GOAT (YouTube).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Al-Nassr entra em campo com a chance de ouro de garantir o título nacional. A equipe comandada por Jorge Jesus lidera a competição isoladamente com 82 pontos,cinco a mais que o rival, e precisa de apenas uma vitória em casa para levantar a taça com uma rodada de antecedência. Embalado por um aproveitamento excelente como mandante e pela ótima fase de sua dupla ofensiva, o time aposta todas as fichas no craque Cristiano Ronaldo, que marcou recentemente o seu 970º gol na carreira e segue na busca feroz pela marca histórica do milésimo gol.

O Al-Hilal, por sua vez, promete não facilitar a vida do rival e tentar uma virada na reta final. Sob o comando de Simone Inzaghi, o time ocupa a vice-liderança com 77 pontos (tendo um jogo a menos) e chega com a moral elevada após se sagrar campeão da Copa do Rei Saudita no último fim de semana. A equipe, liderada no ataque pelo francês Karim Benzema, precisa obrigatoriamente vencer o clássico fora de casa para diminuir a diferença e passar a depender apenas de si mesma na briga pela taça.

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr x Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al Nassr 🆚 Al Hilal
33ª rodada – Campeonato Saudita
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de maio de 2026, às 15h (de Brasília).
📍 Local: Al Awwal Park, em Riade (SAU).
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada), Esporte na Band e Canal GOAT (YouTube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔵 Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Al-Ghanam, Al-Amri, Martínez e Yahya; Ghareeb, Alkhaibari, Brozovic e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

🔵⚪ Al Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bono; Alawjami, Akçiçek, Rúben Neves e Hernández; Kanno, Aldawsari, Malcom, Salem Al Dawsari e Milinkovic-Savic; Karim Benzema.

