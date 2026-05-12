Al Nassr x Al Hilal: Cristiano Ronaldo e Benzema duelam por taça saudita

Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (12) em um duelo que vale o título do Campeonato Saudita. De um lado, Cristiano Ronaldo busca sua primeira taça de campeão nacional desde que chegou ao país. Do outro, Benzema tenta estragar a festa do rival e conquistar sua segunda dobradinha consecutiva (liga e copa nacional).

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A matemática é clara. O Al-Nassr lidera a tabela com 82 pontos, após 32 jogos. O Al-Hilal soma 77 pontos, mas tem uma partida a menos: enfrenta o Neom SC no dia 16 de maio. Se a equipe de Cristiano Ronaldo vencer, será campeã matematicamente. Se o time de Benzema vencer e depois conquistar os três pontos na partida adiada, chegará à última rodada como líder isolado. Um empate favorece o Al-Nassr, que manteria vantagem de dois pontos na reta final.

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O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e João Félix

A equipe de Jorge Jesus tem sido avassaladora na temporada. O Al-Nassr soma 27 vitórias, um empate e quatro derrotas no campeonato. Até perder para o Al-Qadsiah no dia 3 de maio, vinha de uma sequência histórica de 20 vitórias consecutivas na liga – um recorde do clube.

Apesar de Cristiano Ronaldo ser o grande nome da equipe, nesta temporada, é João Félix que vem se destacando. O português de 26 anos vive temporada excepcional: 20 gols e 12 assistências em 32 partidas. Aos olhos da imprensa europeia, ele dá a impressão de que ainda tem muito a oferecer no Velho Continente, mas encontrou em Riad um lugar para brilhar novamente.

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Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Benzema e o Al-Hilal na briga pelo bi

Do lado oposto, Benzema lidera o Al-Hilal em busca do título. O francês segue sendo o mesmo tipo de atacante que fez história no Real Madrid. Os anos podem ter cobrado um preço físico, mas sua capacidade de se associar ao jogo e seu instinto goleador continuam atormentando os rivais.

O Al-Hilal chega para o duelo embalado pela conquista da Copa do Rei na última sexta-feira (8). A equipe de Benzema venceu o Al-Kholood por 2 a 1, de virada, com gols de Nasser Al-Dawsari e Theo Hernandez, este nos acréscimos do primeiro tempo.

Benzema com prêmio de melhor jogador da partida pelo Al-Hilal (Divulgação/Al-Hilal)

Se Benzema conquistar o título da liga, terminará a temporada com sua segunda dobradinha nacional consecutiva (liga e copa). No ano passado, ele já havia levantado a taça com o Al-Ittihad. Agora, busca o bi.

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