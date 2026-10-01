Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Estafe de astro detona departamento médico do Real Madrid

Cirurgia tardia do zagueiro Asencio revolta estafe e expõe crise no Real Madrid

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 15:25
Supervisionado porWilson Spiler,
Favorite o Lance! no Google
Gonzalo García comemora primeiro gol do Real Madrid sobre o Oviedo, pela La Liga
Estafe de Asencio critica demora de nove meses para realização de cirurgia na tíbia do defensor (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

O departamento médico do Real Madrid voltou a virar pivô de uma crise interna no Santiago Bernabéu. O estafe do zagueiro Raúl Asencio manifestou forte indignação contra os protocolos adotados pelo clube após a confirmação de que o defensor precisará passar por uma cirurgia na tíbia no meio da temporada. O entorno do atleta classifica a intervenção como extremamente tardia e prejudicial à sequência de sua carreira sob o comando do técnico José Mourinho.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

Atleta tem previsão de retorno de dois a quatro meses (Foto: Reprodução/RaulAsencio17)
Estafe de Asencio critica demora de nove meses para realização de cirurgia na tíbia do defensor (Foto: Reprodução / RaulAsencio17)

O problema físico do defensor começou em janeiro, quando sofreu uma lesão na tíbia que gerou um calo ósseo com má cicatrização. Inicialmente, a equipe médica merengue apostou em um procedimento minimamente invasivo, que não surtiu o efeito desejado. Mesmo com dores constantes e limitações nos treinos, a diretoria de saúde vetou a cirurgia no meio do ano, optando por repouso nas férias. Após uma nova recaída em agosto, o clube finalmente liberou a operação em outubro — nove meses após o diagnóstico inicial —, tirando o jogador de combate por vários meses.

continua após a publicidade

O caso de Asencio reacende o debate sobre um problema estrutural e crônico nas instalações de Valdebebas. Nem mesmo as constantes mudanças na gestão da saúde e da preparação física — com o retorno do Dr. Niko Mihic à supervisão médica e a reestruturação comandada por Antonio Pintus — foram suficientes para conter os sucessivos equívocos de diagnóstico que incomodam os atletas no vestiário.

A revolta atual se soma a uma lista extensa de episódios polêmicos recentes. Entre os casos mais graves está o de Mbappé, que teve um problema no joelho tratado inicialmente como entorse leve e depois diagnosticado como lesão no ligamento cruzado posterior, levando o francês a buscar tratamento em Paris. Outros nomes, como Jude Bellingham (que ficou 49 dias afastado por lesão muscular), Eder Militão, Camavinga e Carreras, também enfrentaram divergências nos prazos e diagnósticos do clube.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Casa nova e contrato longo: Caio Eduardo assina extensão com o Al-Ittihad Kalba até junho de 2029 (Foto: Divulgação)

Futebol Internacional

Cria do Vasco renova no exterior e projeta grande temporada

Há 26 minutos
Jogadores do Manchester City comemorando gol contra o Fulham (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futebol Internacional

Caso Manchester City: entenda o impacto do veredito no clube inglês

Há 1 hora
Zidane em coletiva como treinador da França antes do jogo contra a Itália, pela Nations League

Futebol Internacional

Zidane se pronuncia sobre cabeçada em Materazzi antes de França x Itália

Há 2 horas
Florentino Pérez - Real Madrid

Futebol Internacional

Real Madrid envia documento com 50 mil páginas à Uefa em caso Negreira

Há 3 horas
Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

Futebol Internacional

Contrato renovado e demissão: técnico deixa seleção após sete jogos

Há 3 horas
Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City

Futebol Internacional

Clubes ingleses debatem punição ao Manchester City, mas descartam medida extrema

Há 3 horas
Mais LANCE!
Igor Julio aplaude torcida do Burnley em jogo da Championship

No Burnley, Igor Julio admite: 'Recuperei o prazer de estar em campo'

Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Cristiano Ronaldo teria se sentido traído por Jorge Jesus; entenda o conflito

Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal escolhe novo dono para a camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga

Barcelona prioriza recuperação, e Raphinha deve perder jogos

Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'

Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)

O zagueiro argentino número 13, Cristian Romero (2º da esquerda), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o terceiro gol de sua equipe durante o amistoso internacional de futebol entre Argentina e Bolívia no Estádio Mario Alberto Kempes em Córdoba, Argentina, em 30 de setembro de 2026 (Foto: Diego Lima / AFP)

Com gol de Flaco López, Argentina goleia Bolívia

UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia

Alemanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Mbappé evita cirurgia no Real Madrid e avança em tratamento

A Argentina vai vencendo a Bolívia em amistoso (Foto: DIEGO LIMA / AFP)

Veja gols em Argentina x Bolívia: Flaco completa a goleada

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Cristiano Ronaldo não voltará a jogar pela seleção de Portugal, diz jornal

Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Por que Lionel Messi não joga hoje pela Argentina? Entenda

Pedro Leão Filipe Luís Flamengo

Artilheiro ex-Flamengo deixa os EUA e fecha com clube árabe