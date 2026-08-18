Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga Treinador conseguiu arrancar um empate fora de casa

O técnico Martín Anselmi, que recentemente teve uma rápida passagem pelo Botafogo, começou sua caminhada no comando do Elche com uma impressão positiva na imprensa espanhola. Na primeira rodada da La Liga, sua equipe buscou um empate em 1 a 1 contra o A Coruña, jogando no estádio Riazor, casa do adversário. O jornal espanhol Marca destacou que a atuação foi um "bom ponto de partida" para o projeto do treinador, ressaltando que o time merecia até um resultado melhor por ter dominado a posse de bola e criado mais oportunidades que o adversário.

➡️ Destaque na Copa que foi alvo do Palmeiras é anunciado em time inglês

Ex-técnico do Botafogo já mostra suas ideias, diz jornal

Martín Anselmi, ex-técnico do Botafogo, Martín Anselmi orienta equipe (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Anselmi já demonstrou suas ideias de jogo logo na primeira escalação oficial, utilizando um esquema com três zagueiros e um meio-campo em losango. Uma das novidades foi a manutenção de um teste feito na pré-temporada: o volante Fede Redondo atuando improvisado como zagueiro. Segundo a análise do jornal espanhol, o Elche apresentou movimentação intensa no ataque e trocas de passes rápidas, características que já eram marcas registradas das equipes anteriores do ex-técnico do Botafogo.

continua após a publicidade

A evolução também foi notada em aspectos que eram pontos fracos do clube na temporada passada. O gol de empate, marcado por Marc Aguado de cabeça, nasceu em uma jogada de bola parada, recurso que o time tinha dificuldade de explorar anteriormente. Além disso, pontuar como visitante logo na estreia foi visto como um avanço importante para um grupo que teve números ruins longe de casa no último ano.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desafios na finalização e o próximo compromisso

Apesar dos elogios ao novo modelo de jogo, o jornal alertou para a falta de pontaria da equipe. O Elche sentiu a perda de seus principais atacantes da última temporada, que juntos somaram 25 gols, e ainda aguarda a regularização dos novos reforços para o setor ofensivo. Na partida contra o A Coruña, o centroavante Fer Niño teve uma chance clara de garantir a vitória, mas parou no goleiro adversário.

continua após a publicidade

O desafio agora será de alto nível para Martín Anselmi e seus comandados. Na próxima rodada, o Elche faz sua estreia em casa, no estádio Martínez Valero, enfrentando o atual campeão da La Liga, Barcelona. O jogo está marcado para este domingo, às 16h30 (de Brasília), e servirá como um novo teste para o processo de construção da equipe sob o comando do ex-botafoguense.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.