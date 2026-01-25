O Atlético de Madrid volta as atenções para Éderson, da Atalanta, nesta janela de transferências do inverno europeu de 2026. O clube espanhol mantém conversas avançadas com o estafe do atleta, conforme apurado pelo Lance!, para depois finalizar os detalhes com os italianos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O camisa 13 está na Atalanta desde 2023 e tem contrato com o clube até junho de 2027. Ciente do interesse em seu nome no mercado, o próprio jogador falou recentemente da situação atual que vive, mas deixou claro que, por enquanto, prioriza seu melhor desempenho no time.

continua após a publicidade

— Desde que estou na Atalanta, meu nome está circulando. Isso quer dizer que estou fazendo as coisas bem. Espero que siga assim, que seja especulado nos clubes, que eu siga fazendo as coisas bem. Mas agora, o mais importante é a partida de amanhã (quarta-feira, 21) — disse o volante, ao lado do técnico Raffaele Palladino, na véspera da derrota para o Athletic Bilbao, em partida válida pela Champions League.

Do lado do Atlético de Madrid, o clube busca se reforçar com nomes pontuais no mercado, em vrtude do investimento pesado na última janela de transferências antes do início de 2025/26. Com a saída do meio-campista Conor Gallagher para o Tottenham no início deste ano, a contratação de um jogador para a posição se tornou prioridade, com Éderson sendo o favorito.

continua após a publicidade

Antes da vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca neste domingo (25), pela La Liga, o diretor de futebol do Atlético, Mateu Alemany, confirmou que o clube está nas etapas finais para fechar reforços, com expectativa de concretizar as contratações até quinta-feira (29). A declaração recebeu o aval do técnico Diego Simeone.

— Quarta ou quinta-feira é preciso ter uma ideia clara porque é necessário passar por exames médicos. Caso contrário, será inviável, a não ser por um empréstimo, o que não está em nossos planos. Se queremos fazer algo, é que venha firme, que ajude. Tem que ter um status importante, não ser apenas um complemento — explicou o dirigente.

— Certamente vamos buscar os jogadores que o time precisa, porque ele precisa deles — disse Simeone, após o triunfo na 23ª rodada da liga nacional.

Ascensão no Cruzeiro e impacto na Atalanta ⚽

Aos 26 anos, Éderson chegou ao futebol europeu em 2022, ao ser negociado com a modesta Salernitana, que acabou rebaixada naquela temporada. Para permanecer na elite, foi rapidamente transferido para a Atalanta, um dos clubes em maior crescimento na Itália. Pela La Dea, são 163 partidas, com 14 gols e cinco assistências.

Andoni Gorosabel (#02), do Athletic Bilbao, disputa a bola com Éderson (#13), da Atalanta, durante partida válida pela Champions League (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

No Brasil, Éderson iniciou a carreira profissional na Desportiva Brasil e passou pelo Cruzeiro entre 2018 e 2019. Foi adquirido pelo Corinthians em 2020, e se destacou emprestado ao Fortaleza, em 2021, como uma grande promessa. Com a Seleção Brasileira, soma três atuações até aqui e segue como sonho de representar o país na Copa do Mundo deste ano, sob o comando de Carlo Ancelotti.

Garoto do momento ⭐

Não é a primeira vez que o Atlético demonstra interesse na contratação de Éderson. Em março de 2024, o atacante já havia sido vinculado aos colchoneros pela imprensa espanhola. No entanto, nesta janela, outro gigante aparece na disputa: o Manchester United, da Inglaterra.

O clube inglês monitora o jogador desde novembro de 2025 e mantém contatos com seu estafe, assim como o Madrid, e há expectativa de que as conversas entre clube e atleta sejam retomadas em breve, conforme informação confirmada pelo Lance!.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.