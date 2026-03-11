Vini Jr. desperdiça pênalti contra o City na Champions; veja o histórico do craque
Brasileiro tem 11 acertos e 6 erros na carreira após o duelo europeu
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid de Álvaro Arbeloa deu um passo gigantesco rumo à próxima fase da Champions League ao bater o Manchester City por 3 a 0. No entanto, um lance específico chamou a atenção dos torcedores no Santiago Bernabéu: o pênalti desperdiçado por Vini Jr. Apesar do erro, a estrela brasileira segue como o motor do esquema tático do novo treinador merengue.
Relacionadas
➡️ Vini Jr perde pênalti em Real Madrid x Manchester City e web reage: 'Brutal'
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
O lance aconteceu quando o Real Madrid já dominava a partida. Vini Jr. assumiu a responsabilidade, mas não conseguiu converter, somando agora o seu sexto erro em cobranças de penalidades na carreira profissional (contando clubes e Seleção Brasileira).
Após desperdiçar um pênalti diante de Donnarumma, o camisa 7 prontamente se voltou para as arquibancadas e pediu desculpas à torcida merengue, sendo aplaudido de pé logo em seguida.
O desempenho de Vini Jr. em pênaltis
Com o erro diante do Manchester City, o aproveitamento de Vini Jr. volta a ser pauta. Analisando o histórico completo do craque, os números mostram um batedor que assume riscos em momentos decisivos. Agora, o atacante soma 11 conversões e 6 desperdícios.
Entre os acertos, Vini ostenta gols cruciais contra o Barcelona (em três competições diferentes: LaLiga, Supercopa e Copa do Rei) e em noites europeias contra Bayern de Munique e Milan. Por outro lado, o erro contra o time de Guardiola entra para uma lista de goleiros que já pararam o brasileiro, como Jan Oblak, Neuer e o recente algoz na LaLiga, Julen Agirrezabala.
Pênaltis Convertidos:
Guiné (Amistoso pela Seleção Brasileira - 2023)
Barcelona (Supercopa da Espanha - 2024)
Barcelona (LaLiga - 2024)
Bayern de Munique (Champions League - 2024)
Las Palmas (LaLiga - 2024)
Real Sociedad (LaLiga - 2024)
Milan (Champions League - 2024)
Pachuca (Copa Intercontinental da FIFA - 2024)
Villarreal (LaLiga - 2025)
Real Sociedad (LaLiga - 2026 - duas vezes no mesmo jogo)
Pênaltis Desperdiçados:
Chile (Amistoso pela Seleção Brasileira - 2018)
Venezuela (Eliminatórias da Copa pela Seleção - 2024)
Atlético de Madrid (Champions League - 2025)
Valencia (LaLiga - 2025)
Athletic Bilbao (LaLiga - 2025)
Manchester City (Champions League - 2026)
- Matéria
- Mais Notícias