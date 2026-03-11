menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vini Jr. desperdiça pênalti contra o City na Champions; veja o histórico do craque

Brasileiro tem 11 acertos e 6 erros na carreira após o duelo europeu

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
19:00
Atualizado há 1 minutos
Vinicius Junior durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League entre Real Madrid CF e Manchester City, no Estádio Santiago Bernabéu (Foto: Thomas Coex / AFP)
imagem cameraVinicius Junior durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League entre Real Madrid CF e Manchester City, no Estádio Santiago Bernabéu (Foto: Thomas Coex / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid de Álvaro Arbeloa deu um passo gigantesco rumo à próxima fase da Champions League ao bater o Manchester City por 3 a 0. No entanto, um lance específico chamou a atenção dos torcedores no Santiago Bernabéu: o pênalti desperdiçado por Vini Jr. Apesar do erro, a estrela brasileira segue como o motor do esquema tático do novo treinador merengue.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Vini Jr perde pênalti em Real Madrid x Manchester City e web reage: 'Brutal'

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O lance aconteceu quando o Real Madrid já dominava a partida. Vini Jr. assumiu a responsabilidade, mas não conseguiu converter, somando agora o seu sexto erro em cobranças de penalidades na carreira profissional (contando clubes e Seleção Brasileira).

continua após a publicidade

Após desperdiçar um pênalti diante de Donnarumma, o camisa 7 prontamente se voltou para as arquibancadas e pediu desculpas à torcida merengue, sendo aplaudido de pé logo em seguida.

Vini Jr. sofre falta do goleiro italiano do Manchester City, número 25, Gianluigi Donnarumma, resultando em pênalti durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League entre Real Madrid e Manchester City, no Estádio Santiago Bernabéu (Foto: Thomas Coex / AFP)
Vini Jr. sofre falta do goleiro italiano do Manchester City, número 25, Gianluigi Donnarumma, resultando em pênalti durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League entre Real Madrid e Manchester City, no Estádio Santiago Bernabéu (Foto: Thomas Coex / AFP)

O desempenho de Vini Jr. em pênaltis

Com o erro diante do Manchester City, o aproveitamento de Vini Jr. volta a ser pauta. Analisando o histórico completo do craque, os números mostram um batedor que assume riscos em momentos decisivos. Agora, o atacante soma 11 conversões e 6 desperdícios.

continua após a publicidade

Entre os acertos, Vini ostenta gols cruciais contra o Barcelona (em três competições diferentes: LaLiga, Supercopa e Copa do Rei) e em noites europeias contra Bayern de Munique e Milan. Por outro lado, o erro contra o time de Guardiola entra para uma lista de goleiros que já pararam o brasileiro, como Jan Oblak, Neuer e o recente algoz na LaLiga, Julen Agirrezabala.

Pênaltis Convertidos:

Guiné (Amistoso pela Seleção Brasileira - 2023)
Barcelona (Supercopa da Espanha - 2024)
Barcelona (LaLiga - 2024)
Bayern de Munique (Champions League - 2024)
Las Palmas (LaLiga - 2024)
Real Sociedad (LaLiga - 2024)
Milan (Champions League - 2024)
Pachuca (Copa Intercontinental da FIFA - 2024)
Villarreal (LaLiga - 2025)
Real Sociedad (LaLiga - 2026 - duas vezes no mesmo jogo)

Pênaltis Desperdiçados:

Chile (Amistoso pela Seleção Brasileira - 2018)
Venezuela (Eliminatórias da Copa pela Seleção - 2024)
Atlético de Madrid (Champions League - 2025)
Valencia (LaLiga - 2025)
Athletic Bilbao (LaLiga - 2025)
Manchester City (Champions League - 2026)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias