Meia brasileiro entra na mira do Atlético de Madrid, diz jornal

Diego Simeone quer reforços para o meio-campo, e jogador brasileiro é "plano A" do Atlético de Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 17:00 • Madrid (ESP)

O volante Éderson, atualmente na Atalanta e com passagem pelo Corinthians, é o "plano A" do Atlético de Madrid para reforçar o meio-campo da equipe na próxima temporada. A informação é do jornal espanhol "Marca".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meio-campista de 24 anos chamou a atenção do clube colchonero não apenas pela sua qualidade técnica e o bom desempenho recente - na atual temporada, marcou seis gols em 36 jogos -, como também pelas valências físicas, segundo a publicação.

Além disso, chama a atenção a ascensão meteórica do jogador no continente: Éderson deixou o Corinthians em 2022 por apenas 6,5 milhões de euros rumo à Salernitana e, em menos de seis meses, foi contratado pela Atalanta por 15 milhões de euros. Na atual temporada, o volante marcou seis gols em 36 jogos.

Vale lembrar que a busca do Atlético de Madrid por um meio-campista não é recente. Na janela de transferências do meio de 2023, o clube tentou as contratações de Verratti, Hojbjerg e Zubimendi, todas sem sucesso.

Éderson teve uma ascensão meteórica desde que chegou ao futebol italiano (Foto: Divulgação / Atalanta)

Na última janela de transferências, o clube fechou a contratação de Arthur Vermeeren, considerado uma aposta, um jogador para o futuro. A promessa belga tem apenas 19 anos e ainda não se firmou na equipe.

Diante deste cenário, Éderson chegaria à equipe para solucionar os problemas do meio-campo, e oferecer maior apoio a Koke, titular absoluto de Diego Simeone. Por isso, segundo o "Marca", o Atlético estaria disposto a investir pensado no atleta para superar a concorrência - o Tottenham, por exemplo, está entre os interessados. O valor de mercado de Éderson é estimado em 30 milhões de euros.