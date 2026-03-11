Vini Jr perde pênalti em Real Madrid x Manchester City e web reage: 'Brutal'

O Real Madrid vence o Manchester City por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Durante o segundo tempo do confronto, o atacante Vini Jr teve a chance de ampliar a vantagem merengue, mas desperdiçou um pênalti.

O lance aconteceu aos 56 minutos. Em um contra-ataque fulminante, o camisa 7 saiu de frente com o goleiro Donnaruma, que derrubou o brasileiro durante o ato de drible. O próprio Vini Jr foi o responsável por realizar a cobrança da penalidade.

No novo confronto, o goleiro italiano se saiu melhor que o brasileiro. Sem muita confiança na hora da batida, Vini Jr parou em Donnaruma. Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao lance desperdiçado pelo atacante. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Vini Jr é um jogador pouco sério. O que é que foi isso?".

Tradução: "Precisamos ter uma conversa séria sobre Vini Jr".

