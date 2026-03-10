Atitude de Danilo em título do Flamengo chama atenção: 'Sempre ele'

Uma das cenas que mais repercutiu depois do título do Flamengo sobre o Fluminense no Campeonato Carioca foi protagonizada por Danilo. Um vídeo do zagueiro repercutiu muito nas redes sociais e emocionou torcedores do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Mesmo antes de chegar no Flamengo, Danilo não escondia seu coração vermelho e preto. Depois de viver uma temporada mágica em 2025, com direito a gol de título de Libertadores, o zagueiro vive uma espécie de lua de mel com o clube do coração.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após estreia de Jardim

No jogo contra o Fluminense, Danilo foi filmado cantando músicas da torcida do Flamengo junto com milhares de rubro-negros nas arquibancadas. A atitude do zagueiro rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja o momento e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Flamengo Campeão Carioca 2026 (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja vídeo do zagueiro

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Flamengo ou Fluminense! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

continua após a publicidade

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título do Flamengo ao parar a cobrança de Otávio.