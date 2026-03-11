PSG goleia o Chelsea e sai na frente nas oitavas da Champions
Astros do PSG fazem golaços e decidem jogo em Paris
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG venceu o Chelsea por 5 a 2, nesta quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Champions League, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Na partida, os parisienses contaram com o brilho de seus principais jogadores para conseguir se sobressair em um emocionante jogo contra os londrinos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Veja gols da goleada do PSG sobre o Chelsea na Champions League
Futebol Internacional11/03/2026
- Fora de Campo
Algoz do Flamengo vira assunto em rodada da Champions League: ‘Na nossa vez’
Fora de Campo11/03/2026
- Fora de Campo
Estêvão vira assunto em jogo do Chelsea na Champions: ‘Infelizmente’
Fora de Campo11/03/2026
A partida de volta entre as equipes será realizada na próxima terça-feira (17), no Stamford Bridge, em Londres (ING).
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi PSG x Chelsea?
A partida começou com o Chelsea levando perigo no primeiro lance em velocidade com Cole Palmer, que cruzou rasteiro para João Pedro, que não conseguiu finalizar com precisão ao gol. O Paris Saint-Germain respondeu logo na sequência, após encurralar os Blues no campo de defesa, os parisienses abriram o placar com Barcola, que recebeu livre na área após passe de cabeça de João Neves e bateu firme para superar o goleiro Jorgensen.
No decorrer da partida, o Chelsea não se abalou com o gol sofrido e seguiu com mais presença de ataque, com chances de João Pedro e Pedro Neto. O PSG também chegou e quase fez o segundo, mais uma vez com Barcola, mas Jorgensen fez grande defesa. Na sequência, aos 28', Enzo Fernández lançou para Malo Gusto, que invadiu a área e finalizou forte para superar Safonov.
O Chelsea seguia melhor, apostando em escapadas em velocidade. Em nova chegada, Malo Gusto cruzou rasteiro para Palmer, que pegou de primeira, mas Safonov pegou. No contra-ataque, Ousmane Dembélé saiu em disparada ao ataque, driblou Wesley Fofana e bateu cruzado para devolver a vantagem ao Paris Saint-Germain antes do intervalo.
No retorno do intervalo, o PSG voltou melhor, com mais chegada ao ataque. Porém, foi a vez do Chelsea responder no contra-ataque, com Pedro Neto. O atacante português disparou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Enzo Fernández, que invadiu a área e finalizou para igualar o placar no Parc des Princes.
A partida ficou truncada no meio de campo, sem chances criadas de ambos os lados. Porém, após bola recuada a Jorgensen, o goleiro dinamarquês falhou na saída e a bola ficou com Vitinha, que bateu de cavadinha e retomou a vantagem ao PSG na marca dos 20 minutos. O Chelsea chegou a empatar com João Pedro logo depois, mas o gol foi anulado por impedimento.
Perto dos minutos finais, Khvicha Kvaratskhelia recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e finalizou com maestria para ampliar a vantagem do PSG. Antes do apito final, o georgiano apareceu mais uma vez para marcar o quinto após cruzamento de Hakimi e com nova falha de Jorgensen.
➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias