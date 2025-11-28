Manchester United mira meio-campista brasileiro para janeiro; veja

Atalanta está disposta a aceitar oferta próxima de 30 milhões de euros por Éderson.

O Manchester United continua planejando o mercado de janeiro e entrou em disputa com outros clubes relevantes pelo brasileiro Éderson. De acordo com o "Diario AS", o meio-campista da Atalanta é alvo dos Red Devils, assim como do Atlético de Madrid e gigantes italianos.

Éderson é alvo de especulações em grande clubes europeus há algumas janelas de transferências, porém, desta vez, a situação pode evoluir de fato. O Manchester United é um dos principais candidatos para assegurar a contratação do brasileiro, com o Atlético de Madrid também no páreo. A Juventus e a Inter de Milão são os grandes interessados na Itália, ameaçando a rival Atalanta.

Com contrato até 2027, a Atalanta diminuiu sua pedida por Éderson e estaria disposta a aceitar uma oferta próxima dos 30 milhões de euros (R$ 185,8 milhões na cotação atual), o que agradaria aos Red Devils. O interesse do United no brasileiro é antigo, já que negociações ocorreram no último verão europeu.

Alvo do Manchester United e do Atlético de Madrid, Éderson é destaque da Atalanta há alguns anos (SYLVAIN THOMAS / AFP)

Éderson é alternativa para Elliot Anderson

O Manchester United definiu Elliot Anderson, destaque do Nottingham Forest, como seu plano prioritário para reforçar o meio-campo de Ruben Amorim. Porém, a pedida superior a 80 milhões de euros (R$ 495,4 milhões) se tornou um entrave. Assim, Éderson, que custaria 50 milhões de euros a menos, volta ao radar dos Red Devils para a janela de inverno europeu.

