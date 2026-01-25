menu hamburguer
Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1

Brasileiro marca dois na primeira etapa e converte pênalti na reta final do duelo

25/01/2026
imagem cameraO atacante brasileiro Endrick (#09) comemora após marcar o quarto gol do Lyon contra o Metz, na Ligue 1, em 25 de janeiro de 2026. (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)
O Lyon venceu o Metz por 5 a 2 neste domingo (25), no estádio Saint-Symphorien, em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1. O grande destaque da partida, mais uma vez, foi Endrick, autor de três gols na goleada. ➡️ Confira os gols do brasileiro no Lance!

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe treinada por Paulo Fonseca segue na quarta posição, com 36 pontos, fruto de 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 31 gols marcados e 20 sofridos. Já o time comandado por Frédéric Hantz permanece na lanterna do campeonato, com apenas 12 pontos, resultado de três vitórias, três empates e 13 derrotas, além de 21 gols anotados e 44 sofridos.

Como foi a partida? ⚽

Endrick marcou o segundo e o terceiro gol com a camisa dos Gones, os primeiros na Ligue 1. O brasileiro precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar, ao infiltrar na área e, com um toque simples de primeira dentro da pequena área, encobrir o goleiro após passe de Corentin Tolisso, que recebeu o lançamento pelo lado direito e clareou o lance para o camisa 9.

O segundo saiu nos acréscimos da primeira etapa e foi uma pintura. Em contra-ataque veloz pelo lado direito, Endrick conduziu a bola até a área e finalizou no canto, encobrindo o goleiro adversário e garantindo seu segundo gol na partida.

Para carimbar o seu primeiro hat-trick na carreira, o próprio jogador do Lyon sofreu pênalti aos 42 minutos da segunda etapa e assumiu a responsabilidade de eternizar seu nome na história. Cobrou firme, de pênalti, no canto direito do goleiro adversário e saiu nas graças de um lugar que, em pouco tempo, já parece ser sua casa.

➡️ Endrick marca dois pelo Lyon na Ligue 1 e quebra a internet: 'O melhor da geração'

O que vem por aí? 🔎

O Lyon volta aos compromissos nacionais antes de disputar a última rodada da fase de liga da Europa League, contra o PAOK, no Groupama Stadium, nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília). O jogo terá caráter meramente protocolar, já que a classificação para as oitavas de final do torneio já está assegurada. Endrick não participará desta partida, pois não pôde ser inscrito nesta fase da competição e estará disponível apenas a partir do mata-mata.

O Metz, por sua vez, descansa durante a semana e visita o Angers no próximo domingo (1º), às 13h15 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da Ligue 1. A equipe busca iniciar a recuperação na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

