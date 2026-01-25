Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1
Brasileiro marca dois na primeira etapa e converte pênalti na reta final do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
O Lyon venceu o Metz por 5 a 2 neste domingo (25), no estádio Saint-Symphorien, em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1. O grande destaque da partida, mais uma vez, foi Endrick, autor de três gols na goleada. ➡️ Confira os gols do brasileiro no Lance!
Relacionadas
- Futebol Internacional
Estêvão brilha, e Chelsea vence Crystal Palace na Premier League
Futebol Internacional25/01/2026
- Futebol Internacional
Mbappé decide, Real Madrid vence Villarreal e assume a liderança da La Liga
Futebol Internacional24/01/2026
- Futebol Internacional
Com gol de brasileiro, Bournemouth surpreende e vence Liverpool pela Premier League
Futebol Internacional24/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a equipe treinada por Paulo Fonseca segue na quarta posição, com 36 pontos, fruto de 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 31 gols marcados e 20 sofridos. Já o time comandado por Frédéric Hantz permanece na lanterna do campeonato, com apenas 12 pontos, resultado de três vitórias, três empates e 13 derrotas, além de 21 gols anotados e 44 sofridos.
Como foi a partida? ⚽
Endrick marcou o segundo e o terceiro gol com a camisa dos Gones, os primeiros na Ligue 1. O brasileiro precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar, ao infiltrar na área e, com um toque simples de primeira dentro da pequena área, encobrir o goleiro após passe de Corentin Tolisso, que recebeu o lançamento pelo lado direito e clareou o lance para o camisa 9.
O segundo saiu nos acréscimos da primeira etapa e foi uma pintura. Em contra-ataque veloz pelo lado direito, Endrick conduziu a bola até a área e finalizou no canto, encobrindo o goleiro adversário e garantindo seu segundo gol na partida.
Para carimbar o seu primeiro hat-trick na carreira, o próprio jogador do Lyon sofreu pênalti aos 42 minutos da segunda etapa e assumiu a responsabilidade de eternizar seu nome na história. Cobrou firme, de pênalti, no canto direito do goleiro adversário e saiu nas graças de um lugar que, em pouco tempo, já parece ser sua casa.
➡️ Endrick marca dois pelo Lyon na Ligue 1 e quebra a internet: 'O melhor da geração'
O que vem por aí? 🔎
O Lyon volta aos compromissos nacionais antes de disputar a última rodada da fase de liga da Europa League, contra o PAOK, no Groupama Stadium, nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília). O jogo terá caráter meramente protocolar, já que a classificação para as oitavas de final do torneio já está assegurada. Endrick não participará desta partida, pois não pôde ser inscrito nesta fase da competição e estará disponível apenas a partir do mata-mata.
O Metz, por sua vez, descansa durante a semana e visita o Angers no próximo domingo (1º), às 13h15 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada da Ligue 1. A equipe busca iniciar a recuperação na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias